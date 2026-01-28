Política

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

El presidente dio una declaración desde Panamá, en donde adelanta una agenda internacional.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 4:04 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.
En el marco de una nueva sesión del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se desarrolla en Panamá. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a mencionar el caso del señalado dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

En su intervención, el mandatario colombiano volvió a insistir que Maduro no debe ser juzgado en Estados Unidos y propuso la creación de un nuevo tribunal para que se lleven a cabo ese tipo de procesos.

“Yo no defiendo, como dice mi prensa, a Maduro. Digo es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano, de las tres Américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico”, expresó el jefe de Estado.

Frente a ese fenómeno criminal, el mandatario colombiano envió un mensaje directo a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa: “Lo que yo veo es que crece, crece y crece. y no es regional, presidente Noboa (mandatario de Ecuador), es mundial, universal”.

“La cocaína que compran de Colombia en la frontera venezolana, o en la frontera ecuatoriana, o en otros lugares, no es de mafias colombianas, los compradores. Ni siquiera podría decir que es de mafia latinoamericana”, recalcó.

Sumado a ello expresó: “Es una multinacional internacional, hay latinos, hay albaneses, hay franceses, hay suecos, hay alemanes, españoles, hay norteamericanos, hay mexicanos y hay estadounidenses, etc. Entonces, es un enemigo más poderoso que solo podemos combatir si juntamos inteligencias, y lo estamos haciendo con todas las inteligencias policiales de esos países”.

Cabe reseñar que el martes de esta semana, el presidente Gustavo Petro desató una fuerte polémica por unas declaraciones que dio sobre Maduro.

“Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres, bombardear a Caracas, la patria de Bolívar; eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen, porque creen en el petróleo como Uribe, son iguales”, dijo en esa ocasión el jefe de Estado.

También aseguró: “Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, ¿y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa, la cultura europea también es nuestra”.

“¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, recalcó.

Gustavo Petro sorprendió con propuesta para que Nicolás Maduro no sea juzgado en EE. UU.: ¿creación de un nuevo tribunal?

