“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

A pocos días del viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos, el presidente hizo unas declaraciones que han generado una ola de comentarios.

En un discurso, arremetió contra la operación del presidente Donald Trump que permitió la captura de Nicolás Maduro. “Y la manera de superar eso no es con el misil sobre los pobres, bombardear a Caracas, la patria de Bolívar; eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen, porque creen en el petróleo; como Uribe, son iguales”, dijo.

“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense; ¿y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea, aunque nosotros también venimos de Europa; la cultura europea también es nuestra”, agregó.

También aseguró que en la Casa Blanca “le voy a decir: ¿vino o whisky?”. Además, se refirió en estos términos a la visa: “Ahora dicen que me la volvieron a poner, y usted, ¿pa’ qué verla quitar? O no sé si por un rato o de manera definitiva, no sé. Ya sabremos el 3 de febrero, que es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad. No podemos olvidarlo. Me querían hacer llevar a mi hija menor de edad para hacer una venia. Esa era la foto hollywoodense; imagínense lo que significaría. Y yo no me meto en la vida íntima de nadie, porque el que se meta desde la prensa o desde lo público mata la libertad y vuelve esclavos a todos los seres humanos. Porque el último sitio de libertad que debe quedar es lo que hacen los seres humanos en la caverna, para bien o para mal”.

Ante esa despachada, el expresidente Andrés Pastrana dijo: “Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump en Estados Unidos”.