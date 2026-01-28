Gustavo Petro dio inesperado regaño a uno de los asistentes a un evento: la incómoda situación quedó registrada en video

Un hecho que se registró en la Casa de Nariño llamó la atención. Tiene que ver con un sorpresivo regaño que hizo el presidente Gustavo Petro a uno de los asistentes a un evento.

La incómoda situación quedó registrada en la transmisión en vivo que hizo la Presidencia del evento sobre la remuneración a los internos de medicina.

Mientras daba su discurso, el presidente Petro tocó uno de los temas más neurálgicos dentro de su Gobierno: la crisis en el sistema de salud.

Y en uno de los apartes de la intervención, enfocó la mirada a uno de los asistentes; se trata del exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

Al exfuncionario le dijo en pleno evento desarrollado el martes 27 de enero que “se dejó engañar” y que fue “ingenuo” con los interventores de las EPS.

El presidente Gustavo Petro ha recibido varias críticas de sectores políticos por la crisis en el sistema de salud. Foto: Presidencia.

“Y ojalá que el sistema de salud vuelva a uno en el cual no sea primero el bines, sino primero la vida, y estaremos mejor. Y no sabe la prensa porque sí muestran por televisión la crisis de las EPS financieras, porque es obvio que están en crisis, porque no es sostenible un sistema de salud basado en intermediarios financieros”, dijo Petro.

Y avanzó: “Porque no sirve y así se llevan la plata porque no han corregido el sistema de contratación y ¿por qué?, porque los mismos interventores ahora no dejan ir las comisiones al dueño de la EPS, sino que se las echan al bolsillo y ahí el fracaso de la intermediación”.

Exsuperintendente Luis Carlos Leal en un evento de la Casa de Nariño. Foto: Pantallazo tranamisión oficial de la Presidencia de un evento en la Casa de Nariño del 27 de enero de 2026

“Yo lucho y lucho todo el tiempo porque eso no ocurra, pero el ministro de Salud sabe y eso solo cambia eliminando al intermediario financiero y hay que hacerlo”, agregó Petro.

Y aseguró sobre el exsuperintendente de Salud: “Leal que está aquí, lo conoció en su propia experiencia, ingenua o no, porque yo le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor’. Escoja usted los mejores y usted se dejó engañar”.

“Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño, y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud, y usted creyó en ella y esos interventores fueron a hacer un bisnes con nosotros”, subrayó el mandatario colombiano.

Por último, indicó en medio de esa fuerte declaración: “Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso (haciendo referencia a Luis Carlos Leal). Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces, le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad”.