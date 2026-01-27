“Soluciónenos esta vaina”: enfermera del San Juan de Dios evitó que Gustavo Petro se fuera de un evento y se desahogó

Este martes 27 de enero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hablaron sobre la reactivación del Hospital San Juan de Dios, en el centro de la capital del país.

En ese escenario, el mandatario colombiano dio un extenso discurso, en el cual habló de diversos temas, como la reunión que va a sostener con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo encuentro se realizará el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Sin embargo, se presentó un hecho que llamó la atención de los asistentes al evento, ya que una enfermera del San Juan de Dios evitó que el presidente Petro se fuera luego de que terminara su intervención.

La funcionaria del sector salud se desahogó y le puso de presente al jefe de Estado una difícil situación por la que están atravesando los extrabajadores del San Juan de Dios.

“No tenemos ninguna respuesta a los trabajadores que sostuvimos estos muros, a los trabajadores que se murieron, a los trabajadores que salieron del país porque no tenían cómo sobrevivir”, expresó la enfermera.

Enfermera del San Juan de Dios y el presidente Gustavo Petro. Foto: Pantallazo de la transmisión en vivo de la Presidencia del 27 de enero de 2026.

Y agregó: “El Ministerio del Trabajo dice que ellos no pueden reconocer derechos, que no son ellos quienes deciden ni nos entregan una contrapropuesta. Hay un grupo de trabajadoras que no están en este momento aquí, a quienes pagaron sus tutelas hasta el 2005, y que su propuesta es que se pague hasta el 2005 a aquellos que tienen demandas”.

“Entonces, hay tres propuestas de tres grupos diferentes que se han entregado en el Ministerio del Trabajo, pero no tenemos respuestas. Radicamos un derecho de petición al Ministerio del Trabajo. No ha respondido. No hay regularidad en los funcionarios. Cada vez que un funcionario conoce la historia, como usted ha aprendido con nosotros, lo sacan, etcétera, etcétera”, expuso la trabajadora del sector salud.

También se quejó: “Entonces, ¿qué han hecho con nosotros? Tomándonos el pelo. Y ahora usted solo tiene unos cuantos meses como presidente. Usted es el alfa. Usted es el papá de los pollitos. Por el amor de Dios, soluciónenos esta vaina, este conflicto social, laboral, humano”.

“Por favor, fue lo peor que pudo haber ocurrido en este mundo y que nunca más ocurra, pero soluciónenos esto antes de que se vaya, porque usted, el amor que usted nos ha mostrado a nosotros, el amor, el compromiso y la lealtad que usted ha esgrimido y que ha compartido con nosotros en defensa de la salud, la educación y el trabajo, no lo tiene nadie más”, recalcó.

Y concluyó en su intervención, la cual no estaba dentro del protocolo inicial del evento público: “Escúchenos, escúchenos; aquí le voy a entregar un resumen ejecutivo de la propuesta y en este otro está el de las compañeras más antiguas que por salud, sin discapacidad, nunca nos hicieron examen de salida, nada”.

La declaración de la enfermera del San Juan de Dios tuvo una respuesta del presidente: “En Roma había dos figuras: una era dictador y otra era el protector que se olvidó en la historia; era el que protegía al pueblo romano. La prensa me llama dictador y yo soy protector”.

“Ningún funcionario público puede hacer algo que no esté en la ley. La orden que doy hoy dentro de las leyes es que todo trabajador antiguo que quiera reingresar se recibe dentro de la nómina de San Juan de Dios; sé que hay unos vacíos”, recalcó el presidente.