Grupo Nutresa alcanza ebitda de $1,04 billones en primer trimestre 2026. Creció 42,2 %, con margen sobre ventas del 20 %

El Grupo Nutresa presentó los resultados del ejercicio del primer trimestre 2026 ante la Superintendencia Financiera, según los cuales, alcanzó ingresos totales por $5,2 billones, lo que corresponde a un crecimiento de 6,6 % en comparación con el primer trimestre de 2025. El ebitda registrado en el periodo reportado es de $1,04 billones, es decir, un 42,2 % superior al de los tres primeros meses del año anterior.

Entre tanto, el margen sobre las ventas reportado por la compañía que preside Jaime Gilinski, alcanzó el 20 %.

Trabajadores de Nutresa Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Resultado en Colombia

En la operación en Colombia, teniendo en cuenta que se trata de una multilatina con presencia en varios países, el resultado indica que los ingresos en este mercado local ascendieron a $3,3 billones, equivalentes a un crecimiento del 14,3 % frente al mismo periodo del año 2025.

Cifras internacionales

En cuanto a la operación internacional, la compañía informó a la SuperFinanciera que los ingresos internacionales en dólares se ubican en USD 517,9 millones, con un crecimiento del 8,3 %.

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*Gabriel Gilinski es socio de Publicaciones SEMANA