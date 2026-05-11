Bogotá ha intensificado el seguimiento epidemiológico frente al hantavirus como medida preventiva ante la alerta internacional.

Las autoridades insisten en que no existen casos confirmados ni brotes activos en el territorio nacional, pero se mantiene la observación permanente para detectar cualquier eventualidad.

¿Cuáles son los verdaderos riesgos del hantavirus? Expertos hablan con SEMANA: “Este es apenas el primer capítulo”

Autoridades de salud mantienen vigilancia preventiva ante alerta internacional de hantavirus

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá mantiene un estricto seguimiento epidemiológico y vigilancia permanente ante el panorama internacional relacionado con casos de hantavirus.

Las autoridades de salud distrital han sido enfáticas en enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Según la entidad, hasta el momento no existe evidencia de transmisión activa ni sostenida del hantavirus en Bogotá ni en el resto del país.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el monitoreo se intensificó como medida preventiva, en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud.

El caso internacional que motivó la alerta corresponde a un brote identificado en el crucero MV Hondius, reportado por la OMS, donde se investigan varios casos con sintomatología compatible con hantavirus en distintos países.

El Ministerio de Salud ha señalado en comunicados recientes que, aunque existen estudios que evidencian exposición al virus en algunas regiones, esto no representa circulación activa ni brotes en Colombia.

Aunque la situación internacional continúa bajo observación, en Bogotá y el resto del país las entidades de salud insisten en que no existe alarma sanitaria.

Además, el sistema de vigilancia epidemiológica permanece activo de forma permanente para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El Instituto Nacional de Salud también ha reforzado que el país cuenta con protocolos de detección temprana y capacidad diagnóstica fortalecida para responder ante cualquier sospecha de infección.

En paralelo, las autoridades recuerdan que el hantavirus es una enfermedad zoonótica asociada principalmente al contacto con roedores silvestres infectados.

Aunque la situación internacional continúa bajo observación, en Bogotá y el resto del país las entidades de salud insisten en que no existe alarma sanitaria y que el sistema de vigilancia epidemiológica permanece activo de forma permanente.

La Secretaría de Salud de Bogotá refuerza la vigilancia epidemiológica frente al hantavirus, mientras el país continúa sin registrar casos confirmados. Foto: Anadolu via Getty Images

Así es el protocolo en Colombia frente a posibles casos de hantavirus

En Colombia, ante la sospecha de un caso de hantavirus, las autoridades de salud activan de inmediato el sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud a través del SIVIGILA.

Este proceso incluye la notificación urgente del caso, su evaluación clínica y la confirmación mediante pruebas de laboratorio.

Si el caso se considera probable, se inicia la investigación epidemiológica para identificar el posible origen de la exposición y los contactos cercanos del paciente.

Hantavirus vs. covid-19: no hay señales de una nueva pandemia

Paralelamente, el manejo se realiza en centros hospitalarios bajo condiciones de aislamiento, ya que no existe un tratamiento antiviral específico y la atención se enfoca en soporte médico.

Las autoridades también pueden activar medidas de control ambiental en el lugar de posible contagio, especialmente para reducir riesgos asociados a la presencia de roedores, principal vía de transmisión del virus.

Finalmente, se refuerzan las recomendaciones de prevención en la comunidad, enfocadas en la higiene, el manejo adecuado de alimentos y la reducción del contacto con posibles focos de infección.