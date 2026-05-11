Dos nuevos contagios de hantavirus encienden las alarmas, mientras que siguen las evacuaciones del crucero Hondius

Dos pasajeros evacuados del crucero Hondius dieron positivo por hantavirus, cuando este lunes se esperan las últimas evacuaciones de ocupantes y el repostaje del barco en la isla española de Tenerife para que siga su ruta hacia Países Bajos.

Dos de los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, un estadounidense y una francesa, han dado positivo por hantavirus, un virus poco frecuente que normalmente se propaga entre roedores y para el que no existe vacuna.

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Un pasajero estadounidense “dio positivo leve en la prueba PCR”, anunció el lunes el Departamento de Salud de Estados Unidos. De los cinco franceses repatriados y puestos en aislamiento en París, una mujer mostró un deterioro de su estado de salud y las “pruebas dieron positivo”, anunció la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

Ante estos positivos, el gobierno español aseguró que tomó “todas las medidas” necesarias para “cortar las posibles cadenas de transmisión” del hantavirus, según indicó en un comunicado el Ministerio de Salud. Tres pasajeros a bordo del Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron por el hantavirus.

Los pasajeros desembarcan del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, en el puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España. Foto: AP

La evacuación del Hondius en un puerto español terminará este lunes con la salida en un único vuelo a Países Bajos de los últimos 22 ocupantes antes de que el barco zarpe hacia ese país con tripulación reducida y el cadáver de una víctima.

“Finalmente, va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas” que iban a ir “en el vuelo australiano”, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, en una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, donde transcurre la evacuación desde el domingo.

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Los australianos no pudieron “garantizar la llegada a tiempo” del avión para evacuar a sus pasajeros antes de la hora límite de las 19:00 establecida para el término del dispositivo y la partida del barco, dijo García. “Se quedarán 32” personas “en el buque, que partirán hacia Países Bajos”, concluyó la ministra.

García defendió asimismo la seguridad del dispositivo, después de que aparecieran dos casos entre el casi centenar de pasajeros y tripulantes evacuados el domingo, un estadounidense y una francesa, con síntomas de esta enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna.

El crucero holandés MV Hondius zarpó desde Ushuaia el primero de abril con 147 pasajeros. Tres han muerto por el virus. Foto: AP

“No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está, está a trabajar y está a que este operativo, esta operación, salga bien”, respondió.

El Hondius, que inició su peripecia con la salida del crucero de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, recibirá combustible y víveres antes de desembarcar a las últimas personas para su evacuación, que, como ocurrió la víspera, se dirigirán en autobuses al aeropuerto de Tenerife Sur, a quince minutos, para embarcar en los aviones.

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Por su parte, el Gobierno español aseguró el lunes que tomó “todas las medidas” necesarias para evitar contagios por hantavirus, tras el anuncio de dos nuevos casos positivos, un estadounidense y una francesa, entre las personas evacuadas el domingo del crucero Hondius en la isla de Tenerife.

“Todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión”, aseveró el Ministerio de Salud de ese país en un comunicado.

Con información de AFP.