Varios países europeos han puesto en marcha una operación aérea de emergencia para repatriar a sus ciudadanos a bordo del crucero MV Hondius.

La acción se determinó tras detectarse un brote de hantavirus que ha encendido las alertas sanitarias internacionales.

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Evacuación internacional por hantavirus en el MV Hondius

Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos han activado una operación de repatriación aérea para sus ciudadanos que se encuentran a bordo del crucero MV Hondius.

La confirmación de un brote de hantavirus ha encendido las alarmas sanitarias en Europa y en el sistema de vigilancia internacional.

De acuerdo con información verificada por organismos de salud y autoridades europeas, el barco, de bandera neerlandesa y dedicado a expediciones, fue escenario de un brote del virus Andes del hantavirus.

Esta es una variante poco frecuente, pero considerada de alto riesgo por su capacidad de transmisión entre humanos en determinadas circunstancias.

La situación ha derivado en varios casos confirmados y al menos tres fallecimientos entre pasajeros de distintas nacionalidades, lo que llevó a una respuesta coordinada entre gobiernos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

🩺‼️ | Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos que se encuentran a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. Esta operación coordinada busca traer de regreso de forma segura a los pasajeros… pic.twitter.com/8K7dbHaphf — UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) May 9, 2026

Las autoridades europeas organizan evacuaciones aéreas ante la alerta sanitaria en alta mar

La decisión de enviar aviones de repatriación por parte de estas naciones forma parte de un dispositivo sanitario internacional que busca evacuar de forma controlada a los ciudadanos europeos.

La idea es priorizar su traslado hacia centros médicos especializados en sus países de origen o en territorios designados para cuarentena.

Las autoridades han insistido en que los traslados se realizarán bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con equipos médicos a bordo y coordinación directa con la OMS y agencias de salud pública.

El crucero, que navegaba con pasajeros de múltiples nacionalidades en una ruta de expedición en el Atlántico Sur, se convirtió en el centro de atención global después de que se detectaran los primeros casos compatibles con hantavirus.

La situación obligó a la activación de mecanismos de emergencia internacionales, incluyendo el rastreo de contactos en distintos países y la organización de evacuaciones médicas previas.

Las autoridades sanitarias han subrayado que, aunque el riesgo global se considera controlado, la prioridad es evitar cualquier posible cadena de contagio en tierra firme, especialmente durante el traslado de pasajeros.

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La operación se llevará a cabo de forma escalonada, con prioridad médica, coordinación multinacional y estrictos controles sanitarios en cada una de las fases del proceso.

La OMS y las autoridades europeas continúan supervisando el caso mientras avanzan las evacuaciones, en lo que ya es considerado uno de los operativos sanitarios marítimos más complejos de los últimos años.