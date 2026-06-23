EE. UU. presiona al régimen: Marco Rubio anuncia medida que afecta a la nuera de Raúl Castro

El gobierno estadounidense anunció este martes sanciones contra cinco compañías cubanas afiliadas al conglomerado empresarial Gaesa, bajo control militar, así como contra la esposa del hijo de Raúl Castro, Annalie Lilliam Rueda Cardero.

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Las empresas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional, así como dos firmas estatales del ramo de minería: Geominera y Empresa Siderúrgica José Martí, conocida popularmente como Antillana de Acero, la mayor siderúrgica del país.

Rafin y el Banco Financiero Internacional son “instituciones financieras vinculadas con Gaesa” encargadas de “mover dinero en representación del régimen”, explicó el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

The situation in Cuba is devolving as the island’s corrupt, brutal and anti-American Communist regime continues to prioritize its own total control over the freedom, opportunity and basic wellbeing of the Cuban people.



The Cuban military-controlled conglomerate GAESA has… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 23, 2026

Almacenes Universales es la empresa logística de Gaesa, el gran conglomerado militaro-empresarial que, según el Departamento de Estado, es la principal fuente de recursos del Estado cubano, y que también está sancionada.

“GAESA sigue funcionando como el músculo financiero detrás del aparato represivo de seguridad del régimen cubano”, aseguró Rubio en su comunicado.

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Desde principios de año, la presión de Washington sobre la isla comunista, que vive su peor crisis económica en décadas, ha ido creciendo.

Estados Unidos aplica un bloqueo petrolero contra Cuba que ha exacerbado los problemas energéticos de la isla.

Además, ha aumentado en las últimas semanas la lista de empresas y personalidades del régimen bajo sanciones.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro junto a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Foto: NurPhoto via Getty Images

El 5 de junio el Departamento de Estado anunció sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y miembros de la familia Castro.

Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, el líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, fue uno de los sancionados.

Su esposa Annalie Lilliam pasa a formar ahora parte de la lista, explicó Rubio.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.

Esta nueva lista de sanciones implica que todas esas empresas y personas no pueden entablar ningún tipo de relación económica con pares estadounidenses, ni acceder al sistema financiero en este país.

Foto: AP Photo/Ismael Francisco

Cualquier tipo de propiedad o activo en Estados Unidos queda igualmente bloqueado.

Según medios de prensa, parte de la familia política de Alejandro Castro Espín vive en Florida.

Con información de AFP*