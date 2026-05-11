Así reaccionó la madre del niño de tres años que murió abandonado dentro de un carro por más de 13 horas

En la madrugada del domingo 10 de mayo, en pleno Día de las Madres, un juez de control de Mexicali vinculó a proceso a Roxana, madre del niño Vicente, de tres años, quien murió el 2 de mayo por un golpe de calor tras permanecer más de 12 horas encerrado en una camioneta en el fraccionamiento La Rioja. La resolución fue dictada por el juez Rogelio Robledo Martínez tras una audiencia que se prolongó 16 horas y concluyó cerca de las 2:00 de la madrugada.

Antes de conocerse el fallo, Roxana tomó la palabra en la audiencia con lágrimas y un mensaje directo: “Yo solo tengo que decir que no me voy a cansar de pedirle perdón a mi hijo por lo que sucedió, decirle que lo que yo más amaba y amo en esta vida es a Vicente. Así como a él y a mis hijos que todavía están con vida”.

También aseguró que “jamás tendría el corazón para hacerle un daño a alguno de mis hijos de manera consciente” y cuestionó el señalamiento público en su contra: “No me parece justo que se me sea señalada de la forma en que se me ha sido señalada, pero entiendo que al final de cuentas es el trabajo de cada uno de los presentes”.

La mujer fue capturada por las autoridades mexicanas Foto: X/@narcoblogger

El juez determinó que existen elementos suficientes para vincularla por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual, rechazando la solicitud de la defensa de reclasificar el cargo a homicidio culposo.

Roxana permanecerá en prisión preventiva en el Cereso de Mexicali durante los próximos cuatro meses, plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria, tras lo cual se realizará una audiencia intermedia y eventualmente el juicio. De ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

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La noche del 1 de mayo, Roxana y Vicente asistieron a una fiesta en el fraccionamiento La Rioja. Alrededor de las 23:00 horas regresaron en una camioneta Chevrolet Captiva negra. Al llegar a su domicilio, Roxana entró a la vivienda y dejó al niño en su silla de seguridad dentro del vehículo. La mujer despertó alrededor del mediodía del sábado 2 de mayo y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo. El bebé ya había fallecido.

Mujer habría abandonado a su hijo menor de edad en un auto. Foto: TikTok/@roxanarmzi

Dentro del vehículo se registraron temperaturas de más de 45 grados centígrados. El SEMEFO determinó que la causa de muerte fue golpe de calor y que el menor presentaba quemaduras de primer grado en las extremidades, producidas por las altas temperaturas, además de heridas que presuntamente se provocó al intentar salir de la camioneta.

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La Fiscalía señaló además que, mientras Vicente permanecía encerrado en el vehículo, Roxana habría continuado consumiendo alcohol en su domicilio y realizando publicaciones en TikTok e Instagram. La defensa, sin embargo, cuestionó esa versión y aseguró que los exámenes toxicológicos practicados no detectaron alcohol ni sustancias psicotrópicas en la imputada.