Padre del niño que murió en abandono dentro de un carro rompe el silencio. Revelan mensaje de la madre: “Me voy a desquitar”

Las autoridades judiciales en México dictaron prisión preventiva para Roxana “N” en Mexicali, tras la muerte de su hijo Vicente, de tres años, hallado sin vida dentro de una camioneta bajo intenso calor en el fraccionamiento La Rioja.

Muere menor de edad tras ser olvidado por 12 horas dentro de un auto: esta sería la razón del olvido

El caso se judicializa bajo la acusación de homicidio por omisión con dolo eventual, luego de que la Fiscalía de Baja California sostuviera que la madre asumió el riesgo de un desenlace fatal al dejar al menor dentro del vehículo durante horas.

De acuerdo con la investigación, el niño permaneció cerca de 12 horas en el interior de la unidad, donde la temperatura superó los 45 grados Celsius. La zona de Mexicali es conocida por sus condiciones extremas de calor en temporada de altas temperaturas, lo que incrementa de forma crítica el riesgo en espacios cerrados como vehículos.

Mujer habría abandonado a su hijo menor de edad en un auto. Foto: TikTok/@roxanarmzi

El periodista Nacho Lozano, en el programa Noticias con Nacho Lozano, publicó el video en el que el medio habla con el padre de Vicente, el niño que falleció por ola de calor dentro del vehículo en México. El padre del menor quiere que la muerte de su hijo no quede impune.

“No fue una omisión, fue premeditado porque ella estaba compartiendo historias, seguía tomando dentro de su casa, le ofrecieron la voz tres veces, nunca pidió perdón, nunca dijo nada, nunca habló de su hijo”, dijo el padre del menor.

“La Fiscalía tiene en sus manos que no haya otro ‘Vicente’ más, entonces que ‘fue una omisión’ y que por ser una omisión se vaya para su casa, no, que la gente responda por eso, que pague por eso”, dijo el padre.

“Me voy a desquitar y tú serás el responsable”, revelan mensajes que Roxana le enviaba al papá de Vicente, el niño de 3 años que murió olvidado dentro de un vehículo en Mexicali. Ella habría denunciado en al menos 3 ocasiones a su expareja por violencia familiar. pic.twitter.com/V6FeQkjaF5 — Nacho Lozano (@nacholozano) May 7, 2026

Durante la audiencia, según el periodista Nacho Lozano, la mujer confesó que le había acusado a su pareja de violencia familiar, mientras que él aseguró que la madre utilizaba a su hijo para chantajearlo y amenazarlo.

Según el reportaje del periodista, la mujer le enviaba mensajes al padre del menor diciéndole: “Me voy a desquitar y tú serás el responsable” o “tu hijo va a sufrir las consecuencias”.

La Fiscalía informa que la madre estaba bebiendo alcohol y no fue hasta el día siguiente, después de la una de la tarde, que empezó a buscar al niño. Lamentablemente, el niño ya había muerto por un golpe de calor severo.

La mujer publicó historias en sus redes sociales Foto: roxanarmzi

La Fiscalía sostiene que no fue un hecho accidental ni un simple descuido, sino una actuación en la que había pleno conocimiento del riesgo existente. Actualmente, el caso continúa hacia la fase de vinculación a proceso, mientras la acusada sigue bajo prisión preventiva en el centro penitenciario de la ciudad.