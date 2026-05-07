Mujer atacó con arma blanca a su peluquero porque no le gustó su corte de cabello

Un hecho lamentable ha llamado la atención de la opinión pública en Brasil, después de que una clienta decidiera herir con un arma blanca a su estilista. La historia se hizo viral en redes sociales.

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La mujer de 27 años que atacó a su peluquero con un cuchillo dentro de un salón en Barra Funda, zona oeste de São Paulo, pasó alrededor de un mes quejándose del resultado de un procedimiento capilar, según el medio G1.

La mujer había amenazado durante ese tiempo a los empleados mientras exigía la devolución del dinero pagado antes de la agresión que se registró el pasado martes.

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CLIENTE ESFAQUEA CABELLEJERO EN SALÓN DE SÃO PAULO



¡ATAQUE GRABADO POR CÁMARAS TRAS MAL CORTE DE FRANJA!



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Una mujer de 27 años identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha apuñaló por la espalda al peluquero Walmir Eduardo… pic.twitter.com/7hF95mcm60 — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 7, 2026

Laís Gabriela Barbosa da Cunha mostró su descontento con el resultado de las mechas y los tratamientos de texturización, según el diario G1.

Posteriormente, envió mensajes amenazantes por WhatsApp al salón de belleza y, días más tarde, regresó al lugar portando un cuchillo, con el que atacó por la espalda a la estilista en Barra Funda, ubicada en la zona oeste de la capital.

Laís Gabriela Barbosa da Cunha fue arrestada y el hecho quedó registrado como lesiones corporales, amenazas y autolesiones. Debido a que estas conductas son consideradas delitos de menor gravedad, el caso fue remitido al Juzgado Penal Especial (Jecrim), de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No obstante, la defensa del peluquero Eduardo Ferrari aseguró que considera que existió un intento de homicidio, según G1.

La mujer había hecho publicaciones en sus redes sociales Foto: X/@pavarini

De acuerdo con los testimonios entregados a la Policía Civil, Laís Gabriela Barbosa da Cunha se sometió el 7 de abril a un tratamiento de mechas y texturización en el salón Casa Ferrare, situado sobre la Avenida Marquês de São Vicente.

Trabajadores del establecimiento señalaron que, al retirarse del lugar, la clienta aparentaba estar conforme con el resultado e incluso compartió publicaciones positivas sobre el procedimiento en redes sociales.

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Sin embargo, algunos días después de la atención, Laís comenzó a enviar mensajes al WhatsApp del salón expresando molestias por el estado de su cabello y exigiendo una corrección del trabajo o la devolución del dinero pagado.

Según relató a la policía una empleada administrativa del negocio, la mujer mostró gran insatisfacción con el servicio e incluso aseguró que quería “prender fuego” a la peluquera encargada del procedimiento.

El ataque ocurrió en la Av. Marquês de S. Vicente - Barra Funda Foto: Google maps

La trabajadora explicó que la respuesta tardó cerca de un día y medio, ya que se encontraba fuera de horario laboral. Cuando finalmente contestó, indicó que el procedimiento había sido realizado “según lo acordado previamente” y que no correspondía efectuar ningún reembolso.

Más adelante, también se le sugirió a la clienta acudir a las “vías legales” en caso de querer cuestionar formalmente el servicio recibido.