Rechazan la petición que hizo el Chapo Guzmán a un juez en Estados Unidos. Esto se conoce

El excapo del narcotráfico mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán recibió un nuevo portazo de parte de la justicia estadounidense, luego de que el juez Brian Cogan, quien fue el mismo que lo condenó a cadena perpetua más 30 años de prisión, rechazó este lunes su petición de ser extraditado de Estados Unidos a México.

Según el juez estadounidense de la Corte para el Distrito Este de Nueva York, “algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno de ellos tiene validez jurídica. Por lo tanto, todos ellos son desestimados”, en respuesta a las más de cinco cartas que había enviado el exlíder del cartel de Sinaloa desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

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Se había conocido que el Chapo Guzmán envió cartas a las autoridades judiciales estadounidenses para pedir el traslado a su país de nacimiento porque considera que su juicio fue irregular y su condena de cadena perpetua “cruel”. Extraditado en 2017, tras dos fugas de prisiones mexicanas, el Chapo cumple condena por 10 cargos criminales ligados al tráfico de drogas.

Joaquín 'el Chapo' Guzmán. Foto: Getty Images

Hasta entonces se han dado a conocer tres cartas manuscritas del cofundador del cártel de Sinaloa, registradas en el sistema de información judicial federal este lunes. “Esta es una carta cortes sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, explica el Chapo en un inglés con evidentes faltas gramaticales y de sintaxis.

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El Chapo pide en la misiva, dirigida al tribunal del distrito este de Nueva York, que le reconozca su “derecho a volver” a su país, que, aunque no lo aclara, se intuye que su solicitud es para cumplir el resto de su condena en México, donde fue capturado por las autoridades de su país en 2016, tras dos exitosas fugas de prisión.

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En otra misiva firmada el pasado 20 de abril, el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena. Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo”, añade. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura el exlíder narcotraficante en la misiva.

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El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación. Joaquín Guzmán invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense. Es conocido que Guzmán Loera se ha quejado abiertamente en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.

Con información de AFP.