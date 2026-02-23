Tras la reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo en la localidad de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco, surgieron varias coincidencias con la captura de Joaquín Guzmán Loera.

Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, era el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más grandes e influyentes de México. El capo fue abatido el 22 de febrero mientras se enfrentaba con fuerzas mexicanas.

Lo llamativo del caso es que El Chapo también fue detenido un 22 de febrero, pero de 2014, cuando elementos de la Marina Armada de México realizaron un operativo en Mazatlán, Sinaloa. Posteriormente, el narcotraficante se fugó del Centro Federal de Readaptación Social el 11 de julio de 2015.

Sin embargo, esta no es la única coincidencia que rodea a ambos capos. Otra de las similitudes más llamativas tiene que ver con el contexto internacional.

Soldados de la Armada de México escoltan a Joaquín Guzmán Loera (al frente), alias "El Chapo Guzmán", el 22 de febrero de 2014. Foto: Corbis via Getty Images

En 2014, año en que fue recapturado Joaquín Guzmán Loera, Rusia y Ucrania atravesaban una grave crisis política y militar que transformó el equilibrio geopolítico en Europa del Este.

Tras semanas de protestas y la salida del entonces presidente ucraniano Víktor Yanukóvich, fuerzas prorrusas tomaron el control de la península de Crimea.

En marzo de ese año, Moscú formalizó la anexión del territorio tras un referendo no reconocido por la comunidad internacional, lo que desató sanciones económicas contra Rusia y elevó la tensión con Occidente. Ese episodio marcó el inicio de una etapa de confrontación prolongada entre ambos países.

Doce años después, en 2026, cuando murió Nemesio Oseguera Cervantes, la guerra entre Rusia y Ucrania continua activa tras la invasión a gran escala iniciada en 2022.

Se estima que en esta guerra 1.8 millones de militares perdieron la vida y 56.000 civiles han muerto o sido heridos.

Nemesio 'El Mencho' Oseguera en una foto con sus dos hijos. Foto: Redes sociales

Por otra parte, una de las coincidencias más llamativas tiene que ver con el deporte. En 2014, luego de 20 años sin que América albergara una Copa del Mundo —la anterior había sido Estados Unidos 1994—, Brasil fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 2014. El torneo lo ganó Alemania tras derrotar a Argentina en la final disputada en el estadio Maracaná.

De igual forma, en 2026, la Copa Mundial de la FIFA 2026 devolverá el campeonato al continente americano, esta vez con una sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, en un formato ampliado y con mayor alcance global.

Así, tanto en 2014 como en 2026, los golpes contra dos de los capos más poderosos del narcotráfico coincidieron con años mundialistas celebrados en América, un contexto que inevitablemente concentraba la atención internacional en la región.