El narcotraficante mexicano Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán ha presentado una carta manuscrita a un juez del Distrito Este de Nueva York en la que pide su extradición a México y alega que han sido violados sus derechos procesales.

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La misiva está fechada el 23 de abril y fue recibida por el tribunal el 1 de mayo. En la misma, escrita de puño y letra por el Chapo desde la Prisión Federal ADX Florence de Colorado, alega que la decisión sobre esta apelación debería ser motivo de un nuevo juicio.

“Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación por extradición de regreso a México”, comienza la carta del que fuera máximo dirigente del Cártel de Sinaloa.

El Chapo — or someone with good penmanship and English skills writing on his behalf — has sent another letter from his supermax prison cell in Colorado to the federal court in Brooklyn.



He asks for help "on getting me back to my country." pic.twitter.com/yi40rXLy4m — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 4, 2026

El Chapo considera que las pruebas que sustentaron su condena nunca fueron debidamente acreditadas y señala lo que describe como violaciones a sus derechos dentro del proceso federal.

Solicita así un nuevo juicio y propone que México y Estados Unidos colaboren a nivel diplomático para facilitar su traslado.

“Las partes de ambos países pueden acordar juntas la política para regresarme a mi país”, dijo el narcotraficante en la carta.

Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán fue condenado a cadena perpetua en julio de 2019 por la Justicia de Estados Unidos acusado de ocho cargos de narcotráfico y crimen organizado, así como a 30 años de cárcel por porte de armas y otros 20 años en prisión por blanqueo de capitales.

Joaquín 'el Chapo' Guzmán. Foto: Getty Images

En otra misiva del 20 de abril, el Chapo se queja de que ha solicitado sin éxito los documentos que llevaron a su condena. Esos documentos “no probarán (sic) mi cruel castigo” añade. “El veredicto de mi juicio no fue justo”, asegura.

“Esta es una carta cortés sobre (...) las evidencias, que no fueron probadas”, explica el Chapo en un inglés con faltas gramaticales y de sintaxis.

El Chapo asegura además que está a la espera desde hace tres años de una apelación.

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Joaquín Guzmán invoca además la protección de “la primera a la quinta enmienda” de la Constitución estadounidense.

El Chapo se ha quejado en varias ocasiones mediante cartas manuscritas de las condiciones de su encarcelamiento, el aislamiento y la falta de visitas familiares.

El Chapo fue capturado y extraditado hacia EE.UU. Foto: afp

Tras la captura y extradición de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, el liderazgo del Cartel de Sinaloa quedó dividido entre Ismael ‘el Mayo’ Zambada y ‘Los Chapitos’, hijos del Chapo, sin embargo, el Mayo fue capturado y extraditado a Estados Unidos.

Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán heredaron parte del poder y controlaron varias operaciones del cártel. Con el tiempo surgieron tensiones internas entre ambas facciones por rutas, territorios y liderazgo.