ICE vuelve a ofrecer 10 millones de dólares por el Chapito: alerta mundial por Iván Guzmán

La agencia reafirma la recompensa por el hijo del Chapo Guzmán.

Margarita Briceño Delgado

30 de enero de 2026, 7:17 p. m.
ICE recuerda que ofrece 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Guzmán. Foto: Composición Semana /Getty Images/ @ICEgov

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. recordó que ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo.

La recompensa circula nuevamente en redes, aunque fue anunciada originalmente en agosto de 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicó recientemente, a través de su cuenta oficial en la red social X, un recordatorio de que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El hijo del famoso narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera es considerado uno de los líderes de la facción criminal conocida como Los Chapitos dentro del Cartel de Sinaloa.

Aunque algunos mensajes en redes sociales lo presentan como un “anuncio nuevo”, la recompensa ya había sido anunciada oficialmente por ICE en agosto de 2025 en los canales oficiales del organismo y en su sección de ‘Los más buscados’.

Recompensa de ICE por El Chapito en el 2026

Ultimamente, medios de varios países han vuelto a replicar el aviso, haciendo énfasis en la recompensa de 10 millones de dólares y, aunque ha generado la impresión de un anuncio “reciente”, el cuerpo del mensaje corresponde al recordatorio de una orden que ya estaba vigente desde 2025.

En su comunicado, ICE enfatizó nuevamente que Guzmán Salazar es considerado prófugo, “armado y peligroso” y que su ubicación es desconocida.

El objetivo de la agencia es incentivar la cooperación de la ciudadanía para generar pistas que puedan conducir a su arresto o condena.

ICE y otras agencias estadounidenses suelen ofrecer este tipo de incentivos como parte de sus esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que representan riesgos significativos de violencia, tráfico de drogas y otros delitos graves.

La oferta de recompensas es una herramienta para animar a personas con información clave a colaborar con las autoridades.

La publicación actual de ICE está generando atención renovada en redes sociales y medios. Se trata de la reafirmación de una recompensa que ha estado activa desde agosto de 2025.

¿Quién es Iván Archivaldo Guzmán Salazar?

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera y figura central en las operaciones del Cartel de Sinaloa tras la detención de su padre en 2016.

Las autoridades estadounidenses lo señalan como líder de Los Chapitos, una estructura criminal que habría asumido gran parte de la red de tráfico de drogas del cártel.

La agencia lo acusa, junto con sus hermanos, entre ellos Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de coordinar tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, así como de operar una red de financiamiento y protección de actividades delictivas.

Las recompensas por información sobre ambos hermanos también están vigentes desde 2025.

