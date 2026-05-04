Con esto salió Raúl Giraldo, dueño de Independiente Medellín, tras encararse con hinchas

Independiente Medellín no logró el objetivo de la clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2026-I.

Tras el fracaso del cuadro poderoso, a su máximo accionista, Raúl Giraldo, se le vio encararse en pleno estadio con los aficionados que estaban en la grama del estadio Atanasio Girardot.

Dicha escena se viralizó en el Fútbol Profesional Colombiano, al punto que dejó indignación entre los clubes por la manera de actuar del dirigente. En las últimas horas, Giraldo salió presentar excusas, a la par de que puso a disposición su cargo.

Palabras de José Raúl Giraldo Gómez pic.twitter.com/N0om1gISRx — DIM (@DIM_Oficial) May 4, 2026

“Saludos a la hinchada Independiente Medellín. Este mensaje es para ofrecerle disculpas por mi mal comportamiento ayer del partido contra águilas. Esta no es mi forma de actuar", se le ve decir en un video difundido por las redes del DIM.

“Siempre he tenido respeto por una hinchada tan valiosa que son mis hermanos, que siempre he estado pendiente de ellos, que los he valorado”, añadió.

Para culminar su intervención, reiteró sus excusas y dio a conocer que está abierto a que lleguen nuevos dueños: “Mil disculpas y a comentarles de que por este motivo daré un paso a un costado buscando que llegue alguien con muchas ideas para que esta institución se pasee grande a nivel internacional".

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Pronunciamiento del DIM

En un extenso comunicado publicado por Independiente Medellín, estos dieron a conocer que Giraldo puso a disposición su cargo y la Junta Directiva le aceptó desligarse del club. Así pues, el enérgico pedido de la hinchada habría sido escuchado de cara a un mejor futuro del onceno poderoso.

“Frente a los hechos registrados al finalizar el partido disputado el día de ayer y a las repercusiones institucionales derivadas de los mismos y entendiendo la necesidad pronunciarse de manera clara, responsable y transparente, el Equipo del Pueblo S.A. informa qué”:

Desde la institución reconocemos que las reacciones del máximo accionista no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso.

que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada. Asimismo, es importante señalar que dicha actuación no refleja el comportamiento habitual del propio máximo accionista, quien a lo largo de su trayectoria ha manifestado de manera reiterada su compromiso y cercanía con la afición del Poderoso. Somos conscientes de que el contexto deportivo actual genera emociones intensas; sin embargo, como organización reiteramos que nada justifica comportamientos que afecten la relación con nuestra hinchada, aliados, accionistas y demás grupos de interés, a quienes debemos respeto, gratitud y consideración. En ese sentido, asumimos lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, la sana convivencia y el respeto por todos los actores del fútbol.

En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales.

“A nuestra hinchada queremos reiterarle que comprendemos su inconformidad y frustración. Este es un momento que exige actuar con humildad, unidad y respeto, valores que han sido fundamentales en la historia del Equipo del Pueblo y que continuarán guiando nuestro camino”, resaltaron.

“El Deportivo Independiente Medellín seguirá trabajando con compromiso para recuperar y fortalecer la confianza, representando con coherencia y orgullo los intereses de su gente y honrando la historia de esta institución”, cierran diciendo.