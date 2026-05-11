Mapa del hantavirus 2026: los países donde se rastrean contagios y la situación de Colombia

Al menos seis países han registrado casos positivos de hantavirus derivados del brote que se propagó en el crucero MV Hondius, que transitaba por el Atlántico.

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Según las autoridades sanitarias, seis pacientes dieron positivo al hantavirus, que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, y existe un séptimo caso probable.

El brote ha causado tres muertos. Dos de ellos dieron positivo y el tercero permanece bajo investigación como caso probable, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Países Bajos

Un matrimonio neerlandés que recorrió Sudamérica antes de embarcar en el crucero MV Hondius en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, murió por el virus. Fueron las primeras víctimas del brote.

El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y murió cinco días después. La tripulación desembarcó su cuerpo cuando el crucero hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur, entre el 22 y el 24 de abril. Como no le hicieron pruebas de detección, la OMS lo mantiene como “caso probable”.

La cepa andes del hantavirus, detectada en el crucero, es la única variante conocida capaz de transmitirse entre personas. Foto: Anadolu via Getty Images

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena tras sentirse mal. Su estado empeoró durante un vuelo hacia Johannesburgo el 25 de abril y murió al día siguiente en un hospital. Las autoridades confirmaron su contagio por hantavirus el 4 de mayo.

El tercer caso corresponde al médico neerlandés del barco. Presentó síntomas el 30 de abril y una prueba confirmó el 6 de mayo que estaba infectado con la cepa Andes, presente en Sudamérica y única variante conocida capaz de transmitirse entre personas. Ese mismo día lo trasladaron a Países Bajos, donde permanece aislado y estable.

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Reino Unido

Dos británicos se contagiaron y un tercero figura como caso probable.

El primero comenzó a sentirse mal el 24 de abril. Tres días después lo evacuaron desde la isla Ascensión, en el Atlántico, hacia Sudáfrica, donde ingresó en cuidados intensivos. El 2 de mayo confirmaron que tenía hantavirus.

El segundo británico, miembro de la tripulación, reportó síntomas el 27 de abril y dio positivo el 6 de mayo. Lo evacuaron a Países Bajos desde Cabo Verde el 7 de mayo y permanece estable.

Un tercer británico abandonó el MV Hondius el 14 de abril en el archipiélago de Tristán de Acuña, en el Atlántico Sur, y quedó aislado. Reportó síntomas el 28 de abril y la OMS lo mantiene como “caso probable” mientras esperan los resultados de laboratorio.

El MV Hondius realizó escalas en distintas islas del Atlántico mientras varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas de la enfermedad. Foto: Anadolu via Getty Images

Alemania

Una alemana presentó fiebre el 28 de abril y luego desarrolló neumonía. Murió el 2 de mayo a bordo del barco. Médicos enviaron una muestra post mortem a Países Bajos y las pruebas confirmaron la infección por hantavirus. Su cuerpo permanece en el crucero, que zarpará hacia Países Bajos desde Tenerife el lunes por la tarde.

Suiza

Un ciudadano suizo desembarcó del MV Hondius en Santa Elena el 22 de abril y regresó a Suiza el 27 de abril tras pasar por Sudáfrica y Catar. Empezó a presentar síntomas el 1 de mayo, después de llegar al país. Las autoridades lo aislaron y posteriormente confirmaron el contagio.

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Francia

Una francesa repatriada desde el barco comenzó a sentirse mal el 10 de mayo. Dio positivo y quedó aislada. Según las autoridades francesas, su estado de salud “se deterioró esta noche”.

Estados Unidos

Uno de los 17 estadounidenses presentes en el barco dio positivo. Otro presenta “síntomas leves”, informó el Departamento de Salud el 10 de mayo.

Colombia

Hasta ahora, en el país no se han registrado casos positivos de hantavirus relacionados con el brote de la cepa Andes en el crucero MV Hondius.

*Con información de AFP.