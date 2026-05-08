La Organización Mundial de la Salud recordó cuánto ejercicio deberían realizar adultos, niños y adolescentes para reducir riesgos de enfermedades y mejorar la calidad de vida.

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¿Cuánto ejercicio se recomienda hacer por semana?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró cuáles son los niveles mínimos de actividad física recomendados para mantener una buena salud y prevenir enfermedades crónicas.

El organismo advirtió que el sedentarismo sigue aumentando en el mundo y se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para desarrollar problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad y trastornos relacionados con la salud mental.

Según las directrices de la OMS, los adultos entre 18 y 64 años deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada.

También pueden optar por entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso, dependiendo de la intensidad de la rutina y de sus condiciones de salud.

La entidad recomienda además complementar estas actividades con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos veces por semana.

Estas rutinas deben involucrar los principales grupos musculares para ayudar a preservar la masa muscular y mejorar la movilidad con el paso de los años.

La OMS aclara que cualquier movimiento cuenta y que no es necesario realizar entrenamientos intensos para obtener beneficios.

Caminar a paso rápido, montar bicicleta, bailar, subir escaleras o realizar tareas domésticas activas también son considerados actividad física beneficiosa para el organismo.

En el caso de niños y adolescentes entre 5 y 17 años, las recomendaciones son diferentes.

La OMS aconseja realizar al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa.

El organismo señala que superar esa cifra puede aportar beneficios adicionales para la salud física y mental.

Además, recomienda incluir ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo al menos tres veces por semana.

La entidad sostiene que estas actividades ayudan al crecimiento saludable, mejoran la capacidad cardiorrespiratoria y reducen el riesgo de obesidad infantil.

Para las personas mayores de 65 años, las pautas mantienen rangos similares de actividad física semanal.

Sin embargo, la OMS añade una recomendación especial para quienes tienen movilidad reducida o presentan riesgo de caídas.

En esos casos, aconseja realizar ejercicios de equilibrio y coordinación al menos tres veces por semana.

La OMS advirtió que el sedentarismo aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Foto: Getty Images

Según la organización, estas actividades ayudan a preservar la autonomía y disminuyen el riesgo de fracturas y lesiones.

La OMS también insiste en que aumentar la cantidad de actividad física más allá de los mínimos recomendados puede generar beneficios adicionales para la salud.

Diversos estudios citados por el organismo indican que el ejercicio regular ayuda a reducir síntomas de ansiedad y depresión.

También mejora la calidad del sueño y favorece el bienestar emocional.

La preocupación internacional crece debido a que millones de personas en el mundo no alcanzan los niveles mínimos de actividad física recomendados.

Los expertos relacionan esta situación con el aumento del tiempo frente a pantallas, las largas jornadas laborales y los hábitos sedentarios.

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La OMS sostiene que incorporar pequeñas acciones diarias puede marcar una diferencia importante.

Reducir el tiempo sentado, hacer pausas activas o caminar más durante el día son algunas de las recomendaciones más repetidas por los especialistas.

El organismo concluye que promover hábitos activos desde la infancia sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.