Invima emitió alerta por comercialización y falsificación de un lote del medicamento Dolex Gripa; usuarios deben tener precaución

En las últimas horas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía por la comercialización fraudulenta y falsificación del medicamento Dolex Gripa lote BD5B, el cual está siendo objeto de falsificación en Colombia. La falsificación del producto fue confirmada y notificada al Invima por el titular del registro sanitario Haleon ColombiaS.A.S.

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“En Colombia, el medicamento Dolex Gripa cuenta con registro sanitario en estado vigente número Invima 2020M-14137-R2, bajo la modalidad importar y vender, con titular de registro a nombre del establecimiento Haleon Colombia S.A.S.Se informa que el producto importado y comercializado en Colombia por la empresa Haleón Colombia S.A.S. corresponde al lote BD5B con FV. 04/2026″, señala el Invima.

El Invima compartió imágenes del producto que fue falsificado. Foto: Invima

El Invima ha emitido alertas y comunicados sobre los riesgos que tienen estos tipos de productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Igualmente, hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de los productos.

Elementos por los cuales se reconoció la falsificación

El titular de registro sanitario no reconoce el lote BD5B, con fecha de vencimiento 04/2027

En los recuadros de color amarillo de las imágenes se señalan las características del medicamento fraudulento.

Diferencias en el color y brillo de los materiales de empaque con respecto al producto original.

Diagramación diferente del producto original

Fuente y tamaño de los textos diferente del producto original

Acabados del sellado diferentes del producto original

Fecha de vencimiento diferente del producto original

El arte de las etiquetas tiene diferencia en cuanto a su tipografía, colores, contenido. ➢

La tableta presenta diferencias físicas en comparación con el producto original

Medidas para la comunidad en general

1. Absténgase de adquirir el producto denominado DOLEX GRIPA, con la descripción mencionada, el cual no se encuentra amparado con ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.

2. No compre medicamentos, ni productos fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Dolex Gripa, producto que fue comercializado por terceros imitando el empaque original. Foto: Invima

3. Si está consumiendo este producto: a) Suspenda de inmediato su uso, debido a los riesgos que puede representar para su salud. b) Si ha presentado algún evento adverso, asociado a su consumo, repórtelo de manera inmediata a través del siguiente enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co

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4. Informe de manera inmediata al Invima o entes de salud territorial si por cualquier motivo usted tiene conocimiento de lugares donde se distribuya o comercialice estos productos