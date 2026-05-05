Invima denuncia venta de suplementos sin registro que podrían poner en riesgo la salud: estos son

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó sobre la circulación ilegal de seis productos que se promocionan como suplementos dietarios en el territorio colombiano.

Invima alertó sobre comercialización ilegal de suplementos dietarios en cápsulas y tabletas

La autoridad sanitaria confirmó que las marcas YOUTH, VENUS, TIME, IGNITE, SCULPT MAX y SCULPT BLACK “no cuentan con el registro emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, requisito indispensable para su distribución legal”.

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Consumir estos productos puede traer problemas de salud. Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

De acuerdo con la base de datos de la institución, estos artículos no cumplen con las exigencias técnicas de etiquetado ni publicidad establecidas en el Decreto 3249 de 2006.

Ante la ausencia de estos registros, estos productos son considerados “fraudulentos”, pues no ofrecen garantías de “calidad, seguridad ni eficacia para el consumidor”.

El Invima señaló que se desconoce el contenido real de estos componentes, así como su trazabilidad, condiciones de fabricación y transporte.

Riesgos asociados al consumo

El instituto advirtió sobre las consecuencias directas que el uso de estas sustancias puede generar en el organismo. Entre los peligros detectados se encuentran posibles alteraciones metabólicas, afectación de los niveles normales de vitaminas y minerales, e interacciones no deseadas con otros medicamentos que el usuario pueda estar consumiendo.

Si tiene uno de estos productos el Invima recomienda desaserce de él. Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

El Invima subrayó que estos productos suelen promocionarse con propiedades no autorizadas que generan falsas expectativas sobre su origen y composición, representando un peligro para la salud pública.

Ante esta situación, se recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir estos artículos, especialmente en sitios de internet, redes sociales o cadenas de mensajería, donde su comercialización es frecuente.

Protocolos para la comunidad y entidades de salud

Para quienes ya han adquirido o están utilizando alguna de estas referencias, la instrucción oficial es suspender su uso de forma inmediata.

Asimismo, se insta a los ciudadanos a informar a los entes territoriales sobre los puntos de venta o distribución de estas marcas.

Los comerciantes también deben retirar el producto de sus estandartes. Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

En caso de haber presentado un evento adverso relacionado con su consumo, el reporte debe realizarse a través de los canales de farmacovigilancia de la institución o al correo invimafv@invima.gov.co.

Por otro lado, se ordenó a las secretarías de salud departamentales y municipales realizar actividades de inspección y control en los establecimientos bajo su competencia.

Invima denuncia venta de suplementos sin registro que dañan la salud. Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)

Estas entidades deberán gestionar la destrucción de los productos en caso de hallarlos y difundir la alerta entre las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Finalmente, el Invima recordó a los distribuidores y comercializadores que la venta de estos productos puede acarrear la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Los profesionales de la salud tienen la indicación de solicitar a sus pacientes la interrupción del consumo de estas marcas y notificar cualquier sospecha de reacción adversa para fortalecer la Red Nacional de Farmacovigilancia.