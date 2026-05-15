Nequi y Bancolombia anuncian suspensión de servicios para este fin de semana; fechas y franjas horarias de la medida

Los usuarios de Nequi y Bancolombia deberán tener en cuenta una suspensión temporal de algunos servicios financieros durante la madrugada del próximo domingo 17 de mayo de 2026.

¿Hay riesgo con su dinero? Nequi se pronuncia tras el hackeo que sufrió este miércoles 13 de mayo

Así lo informó Nequi a través de un comunicado en el que explicó que Bancolombia realizará un mantenimiento programado entre las 3:00 a. m. y las 7:00 a. m.

Nequi anuncia mantenimientos de algunos servicios Foto: Nequi

Según detalló la plataforma financiera digital, durante esas cuatro horas no estarán disponibles ciertas operaciones que conectan los servicios de Bancolombia con Nequi.

Entre las funciones afectadas se encuentran los envíos de dinero entre ambas entidades, los pagos realizados a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia y el uso de las llaves Bancolombia.

“¡Ten en cuenta! Entre las 3:00 a. m. y las 7:00 a. m. del domingo 17 de mayo de 2026, Bancolombia realizará un mantenimiento. Por eso, durante este tiempo no podrás enviar plata entre Bancolombia y Nequi, pagar a través del QR Entre Cuentas de Bancolombia y usar las llaves de Bancolombia", destaca Nequi.

La entidad aclaró que esta suspensión hace parte de un proceso técnico programado por Bancolombia con el objetivo de llevar a cabo ajustes y mejoras en sus sistemas, algo habitual en las plataformas financieras digitales para garantizar la estabilidad y seguridad de sus servicios.

Nuevo cambio que tendrán los cajeros Bancolombia: miles de aliviados con el anuncio

A pesar de las restricciones temporales, Nequi enfatizó que gran parte de sus funcionalidades continuarán operando con normalidad durante la jornada de mantenimiento. Los usuarios podrán ingresar a la aplicación sin inconvenientes y seguir utilizando varios de los servicios más frecuentes.

Nequi aclaró los servicios que no estarán disponibles. Foto: Tomada de redes.

“Tranqui, podrás entrar a tu Nequi sin problema, hacer transferencias entre cuentas Nequi, pagos con la Tarjeta Nequi, transferencias a otros bancos por Llave, recargas, pagos PSE y demás servicios disponibles durante este tiempo”, señaló la compañía en su mensaje oficial.

La recomendación para los usuarios es programar con anticipación las operaciones que involucren movimientos entre Bancolombia y Nequi o pagos mediante QR entre cuentas, especialmente si necesitan realizar transacciones en la madrugada del domingo.