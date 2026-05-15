SuperServicios pone la mirada en las plantas térmicas, ante la inminente llegada de El Niño

Luego de las declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, en las que confirmó que habrá un déficit hídrico, por circunstancias acumuladas, que son previas a la temporada de sequía, las preocupaciones aumentan.

La probabilidad de un fenómeno del Niño aumenta cada vez más y, de hecho, ya se confirma que no será moderado, sino fuerte y muy fuerte.

En las últimas semanas se han registrado olas de calor en algunas zonas del país, lo que hará que el evento climático llegue en un momento deficitario de lluvias, lo que hará que sea más fuerte su efecto.

Según confirmaron las autoridades ambientales y metereológicas, de una posibilidad de 62 % que había hace algún tiempo, se pasó a un 82 %, lo que implica que es prácticamente inminente la llegada del evento climático, incluso más temprano de lo previsto.

El Niño, tradicionalmente, pone a sufrir la generación de energía hidráulica, que es la que aporta más al abastecimiento del país.

Plantas térmicas. Foto: Andeg

En ese contexto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, inició un plan de vistas a los parques términos, el cual arrancó por Termocartagena. Hay que recordar que hay entre 12 y 15 térmicas que son las que pueden respaldar el sistema eléctrico.

El objetivo, según dijo Durán, es constatar las condiciones de operación de las plantas térmicas del país ante el anuncio de el fenómeno de El Niño.

Ministra de Ambiente lanza dura advertencia sobre el fenómeno de El Niño en Colombia: “Tenemos que prepararnos para hoy”

Relación tensa

No hay que olvidar que la relación entre el Gobierno colombiano y las empresas termoeléctricas ha sido tensa, en parte, por la apuesta por la transición energética que hay en el Ejecutivo.

Sin embargo, en el pasado, estas generadoras de energía han sido salvadoras de apagones, pues cuando se necesitan, entran a operar a todo vapor, para suplir el déficit de agua que reduce la capacidad de producir energía en las hidroeléctricas, que son las que abastecen el 80 % de la demanda.

Termocartagena recibió la visita del superintendente de servicios públicos, Felipe Durán Carrón. Foto: Superintendencia de Servicios Públicos / Cortesía

Parte del problema ahora es que en temas energéticos hay todo un engranaje y el encendido de las térmicas para que ayuden al sistema eléctrico, depende del gas, y ese es el que no hay.

Recientemente, un informe presentado por el Comité Intergremial Energético, del que hacen parte gremios del sector, tanto en energía eléctrica como de hidrocarburos, citó las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), según las cuales, el país cuenta con 7,2 años de reservas probadas de petróleo y 5,9 años de gas.

Ecopetrol redujo sus ingresos y utilidades: impuestos y dólar barato golpearon sus cuentas

El panorama no parece despejarse, pues en 2025, la producción de gas cayó 17,1 % y la de petróleo 3,4 %. Es decir, estamos sobreviviendo con gas importado: 25 % del gas comercializado viene de fuera, después de que Colombia tenía soberanía en ese sentido.

¿Cuánto aporta Termocartagena?

Durán, para desplegar el plan de revisión de las térmicas, parte de la premisa de que “toda matriz de generación debe estar en condiciones óptimas”, ahora que estamos de cara al evento climático.

En el caso de Termocartagena, se trata de una planta que tiene tres unidades de generación de despacho central; una capacidad instalada total que supera los 170 megavatios, con configuraciones que operan con combustóleo, gas, o mezcla de ambos combustibles.

“Seguiremos recorriendo las plantas del país, tanto hídricas como térmicas”, afirmó Durán.