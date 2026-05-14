El Día de la Madre dejó cifras históricas para las pequeñas y medianas empresas en Colombia

El Día de la Madre volvió a consolidarse como una de las temporadas comerciales más importantes para las pequeñas y medianas empresas en Colombia.

Las madres no solo administran el hogar; hoy sostienen la estabilidad financiera de millones de familias

Durante las dos primeras semanas de mayo de 2026, las pymes emitieron 3.762.097 facturas electrónicas, una cifra superior a los 2.421.621 millones de registros reportados en el mismo periodo de 2025, según datos de Alegra, plataforma de soluciones financieras para empresas.

El crecimiento refleja el mayor dinamismo del comercio durante una de las fechas de consumo más relevantes del calendario económico colombiano, además del avance de la digitalización entre pequeños negocios y emprendimientos. Actualmente, más de 1,5 millones de empresas y comercios utilizan factura electrónica en el país, de acuerdo con cifras de la DIAN.

La expansión de estas herramientas ha permitido que más negocios participen de manera formal en temporadas comerciales de alto consumo y tengan acceso a sistemas digitales para administrar inventarios, ventas y flujo de caja.

El reporte también muestra que el liderazgo femenino continúa ganando protagonismo dentro del ecosistema pyme colombiano. Durante esta temporada comercial, el 58% de las pequeñas y medianas empresas estuvo liderado por mujeres, mientras los hombres representaron el 42%.

La participación de empresarios jóvenes también sigue creciendo. El grupo entre 35 y 44 años concentró el 29,7% del liderazgo empresarial, seguido por personas entre 25 y 34 años con 18,5%, y jóvenes entre 18 y 24 años con 18,2%. En conjunto, más del 66 % de los líderes de pymes durante mayo tuvo menos de 45 años.

Día de la Madre 2026 impulsa un aumento del 16 % en las ventas ‘online’ en Colombia

La digitalización también empieza a transformar la gestión financiera de estos negocios. Cerca de 500.000 empresas utilizan actualmente nómina electrónica y cada vez más compañías acceden a mecanismos para anticipar pagos de facturas y obtener liquidez inmediata. Solo en 2025, estas operaciones movilizaron alrededor de 46,7 billones de pesos.

Las cifras evidencian cómo fechas comerciales como el Día de la Madre siguen siendo determinantes para el movimiento económico de las pymes, especialmente en sectores relacionados con comercio, gastronomía, regalos, moda y servicios.