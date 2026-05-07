Las madres no solo administran el hogar; hoy sostienen la estabilidad financiera de millones de familias

El rol de las madres dentro de la economía del hogar en Colombia ha tomado cada vez más relevancia, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de vida, la presión sobre el gasto familiar y las dificultades de acceso al ahorro.

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Más allá del cuidado y la administración cotidiana, hoy millones de mujeres se han convertido en las principales responsables de la planeación financiera y sostenibilidad económica de sus familias.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, el 55 % de los hogares colombianos son liderados por mujeres, una realidad que refleja el peso que tienen las madres en la toma de decisiones relacionadas con presupuesto, consumo, educación, salud y organización financiera del hogar.

Sin embargo, este protagonismo también viene acompañado de importantes desafíos económicos y sociales. Según datos citados de la Fundación WWB Colombia, muchas mujeres siguen enfrentando brechas en ingresos, acceso a oportunidades laborales y capacidad de ahorro, además de asumir una alta carga de trabajo no remunerado dentro del hogar.

El Dane estima que 9 de cada 10 mujeres en Colombia llevan a cabo trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, una situación que reduce el tiempo disponible para gestionar de manera más estructurada temas relacionados con planeación financiera, ahorro e inversión.

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A esto se suman prácticas que continúan afectando la salud financiera de muchas familias, como la falta de presupuesto, el uso inadecuado del crédito, los llamados “gastos hormiga” y la ausencia de hábitos de ahorro.

La administración del gasto y el ahorro ganan importancia en los hogares colombianos. Foto: Getty Images

Para Yenny Useche, gerente de Privilegios de Compensar, construir hábitos financieros saludables se ha vuelto fundamental para enfrentar las presiones económicas actuales.

“La adopción de hábitos financieros saludables es fundamental. Acciones como construir un presupuesto mensual realista, priorizar consumos esenciales, identificar y reducir los llamados ‘gastos hormiga’, así como planear las compras, pueden marcar una diferencia significativa en la optimización de los recursos y en la generación de capacidad de ahorro”, señaló la directiva.

En paralelo, distintas organizaciones y programas buscan fortalecer el bienestar financiero de las familias mediante descuentos, beneficios y estrategias de ahorro.

Según Compensar, su programa Privilegios ha generado más de 29.500 millones de pesos en ahorros para cerca de 672.974 afiliados, de los cuales el 82 % pertenece a hogares de categorías A y B, es decir, familias con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.

El programa concentra beneficios en categorías relacionadas con alimentación, salud, entretenimiento y productos para el hogar, rubros que representan buena parte del gasto mensual de las familias colombianas.

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Más allá del aporte monetario, la gestión de las madres en el hogar se revela hoy como un factor determinante en la salud económica de los hogares. Su función ha evolucionado hacia una dirección estratégica que sostiene y proyecta las finanzas familiares en el largo plazo.

La administración eficiente de los recursos se convirtió en un elemento cada vez más determinante para mantener estabilidad y capacidad de ahorro.