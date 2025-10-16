Los mejores trabajos para madres desde casa; enlace para aplicar

Si es madre y se encuentra buscando una oportunidad laboral, ha llegado a la nota adecuada. Hoy le traemos algunas oportunidades que podrían adaptarse a su ritmo de vida: desde casa y con flexibilidad horaria.

Aplicar a estas vacantes no tiene ningún costo. Se puede hacer desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La mayoría de los trabajos disponibles son en el área de ventas y administrativa. Es importante que complete todos sus datos para que las empresas puedan ver su perfil más fácil.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles en Semana Empleos.

Asesor comercial telefónico con 1 año de experiencia

Salario: 1.485.000

En este puesto usted tendrá la oportunidad de demostrar su talento en la venta de productos intangibles, principalmente en el sector de tecnología y software.

Esta posición 100% remota ofrece un horario flexible y atractivas comisiones sin techo.

Como vendedor telefónico, será el pilar del equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa. Si es un agente de ventas remoto con pasión por la tecnología y un enfoque claro en resultados, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Realizar ventas en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cerrar ventas efectivamente por llamada.

Gestionar postventa y realizar seguimiento personalizado a clientes.

Cumplir con el presupuesto mensual y obtener referidos.

Autogestionar leads en un entorno 100% remoto.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología seguros planes educativos etc.).

Capacidad de indagación cierre rápido y enfoque en transacciones efectivas.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia en trabajo remoto.

Perfil consultivo autónomo y con buena gestión del tiempo.

No estar estudiando actualmente.

Experiencia exclusivamente en ventas telefónicas no mixtas ni presenciales.

Ejecutivo de ventas - Remoto

Salario: 1.427.000 a 2.427.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de ejecutivo de ventas con experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas de manera remota.

Funciones

Venta en frío de productos intangibles (tecnología, software)

Gestión postventa

Cumplimiento de presupuesto y referidos

Seguimiento individualizado

Requisitos

Mínimo 1 año de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y transacción efectiva.

Manejo de CRM.

Trabajo remoto comprobable.

No ventas mixtas ni presenciales (En su mayoría ventas en frio).

Condiciones laborales

Salario base: $1.427.880 + bono mensual + comisiones sin techo + prestaciones de ley.

Entrenamiento inicial: 10 días hábiles.

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados medio día.

Trabajo 100% remoto - desde casa garantizando conectividad (Encender cámaras).

Oportunidad como asesor comercial remoto

Salario: 1.800.000

Se busca un consultor de ventas remotas con habilidades excepcionales en prospección de clientes y cierre de ventas. Se ofrece un entorno laboral 100% remoto, con un salario competitivo y variables atractivas. Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrolla sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Oportunidad para auxiliares administrativos

Salario: 900.000 a 1.200.000

Una empresa en plena expansión está en busca de auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Si tiene una excelente actitud y está interesado en colaborar en la organización de personal, elaboración de reportes y control de procesos, ¡este empleo puede ser para usted! Se ofrece formación presencial en Bogotá para asegurar que esté completamente preparado para tus funciones, con la ventaja de trabajar de forma remota una vez completado el proceso de capacitación.

Disfrute de horarios flexibles, fines de semana libres y un ambiente laboral que valora el equilibrio entre la vida personal y profesional. Los ingresos oscilan entre $900.000 y $1.200.000 mensuales, más bonificaciones. Se trata de un contrato de prestación de servicios, lo que permite un gran nivel de flexibilidad.

Responsabilidades:

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachillerato culminado.

Manejo básico de sistemas informáticos.

Documentación personal vigente.

Consultor(a) de ventas remotas – Publicidad digital (Presencial) Guru Soluciones

Salario: 2.500.000 a 2.700.000

¿Tiene pasión por las ventas y se considera una persona proactiva, comunicativa y orientada al servicio y cierre de ventas? Únase como consultor(a) de ventas remotas / Asesor(a) call center y haga parte de una empresa en crecimiento, dinámica y enfocada en brindar soluciones innovadoras a sus clientes.

Ubicación: Bogotá D. C. – Av. 68 con 80 (C. C. Metrópolis).

Horario: L–V 7:45 a. m. – 5:30 p. m.

Modalidad: presencial.

Contrato: fijo a 3 meses (posible indefinido según cumplimiento).

Compensación

Salario base: $1.423.500 + comisiones sin techo (comisión garantizada los 3 primeros meses - Ingresos promedio: $2.500.000 – $2.700.000).

Entrenamiento pago desde el día 1.

Beneficios

Vacaciones colectivas en diciembre: 5 días (no descontables de las vacaciones de ley).

Auxilios educativos.

Viernes corto y horarios flexibles.

Funciones

Venta consultiva telefónica de servicios de publicidad digital: páginas web, campañas online/móvil/impreso.

Prospección y activación de nuevos clientes; seguimiento de oportunidades y fidelización.

Cumplimiento de presupuesto de ventas.

Coordinación con áreas internas para respuestas ágiles y de calidad al cliente.

Requisitos