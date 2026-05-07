¿Cuánto debe ganar una persona por hacer las tareas del hogar? Dane lanzó nuevo simulador que calcula su salario

Las tareas del hogar son una de las actividades domésticas y de cuidado más importantes, dado que son necesarias para mantener un entorno limpio, ordenado, funcional y seguro, incluyendo limpiar, cocinar, hacer la compra, lavar ropa y cuidar a personas o mascotas.

Son fundamentales porque garantizan el bienestar familiar, fomentan la responsabilidad, la autonomía, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades esenciales para la vida.

Cocinar, limpiar y cuidar personas también son trabajos reconocidos por la ley colombiana. Foto: Ministerio del Trabajo

Sin embargo, históricamente quienes realizan este tipo de actividades nunca han obtenido el reconocimiento que merecen, pues no obtienen remuneración alguna en la mayoría de los casos. Pese a ello, estas tareas, bajo la ley colombiana, si son consideradas como trabajo.

Es por ello que el Dane recientemente lanzó una nueva herramienta, en alianza con Oxfam Colombia. Se trata del ‘Simulador de Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado’. La herramienta busca calcular el valor estimado en dinero de las horas dedicada a este tipo de labores diarias.

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Tras la reforma laboral aprobada hace poco más de 1 año, se ha intensificado la vigilancia y el debate respecto a los derechos laborales de estas personas.

Así funciona la herramienta que calcula cuánto valen las labores domésticas no remuneradas. Foto: Getty Images / The Good Brigade

¿Cómo usar el simulador de salario para trabajo doméstico?

Primero debe determinar cuáles son las tareas que usted realiza y que están clasificadas dentro del simulador. Entre estos están los oficios del hogar como la limpieza, reparaciones y cuidado de los integrantes, además de la alimentación, que es cocinar, servir alimentos, entre otro.

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También ropa y calzado, como lavar y planchar; además de compras y traslados, como pagar recibos y desplazamientos para gestiones del hogar. Finalmente está el cuidado de menores de 5 años, el cuidado a personas enfermas y los voluntariados.

El trabajo doméstico y de cuidado podría equivaler a cientos de miles de pesos semanales. Foto: Getty Images

Si por ejemplo una persona dedica 76 horas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, esto equivale a unos $633.333 semanales, dependiendo de las tareas que realizó.