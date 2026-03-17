¿El sueldo ya no alcanza? Cinco deudas que hoy están asfixiando su bolsillo

En un entorno donde endeudarse sigue siendo costoso, las finanzas de los hogares colombianos enfrentan un momento clave.

La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 10,25 %, mientras que el interés bancario corriente para consumo alcanza el 17,01 % efectivo anual y la inflación se ubica en 5,29 %. Con la próxima decisión de política monetaria prevista para el 31 de marzo, el panorama invita a revisar con mayor detalle las deudas personales.

Más allá del nivel total de endeudamiento, un análisis de la firma Crowe Co plantea un enfoque más práctico: identificar cuáles son las obligaciones que actualmente están ejerciendo mayor presión sobre el flujo de caja del hogar. En muchos casos, el problema no es dejar de pagar, sino cumplir cada mes con menos margen para gastos esenciales.

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Una de las principales alertas está en el uso de la tarjeta de crédito. Pagar únicamente el mínimo mensual puede aliviar momentáneamente, pero prolonga la deuda y concentra el pago en intereses. Esto se vuelve más crítico cuando la tarjeta empieza a financiar gastos básicos como mercado o transporte, lo que indica un deterioro en la capacidad de liquidez.

Otra señal relevante está en los créditos de consumo o libre inversión adquiridos para resolver urgencias. Aunque en su momento pudieron ofrecer un respiro financiero, con el tiempo se convierten en una carga fija que limita el presupuesto mensual. La clave está en evaluar cuánto espacio deja esa cuota después de cubrir necesidades esenciales.

También se advierte sobre las refinanciaciones mal estructuradas. Si bien estas pueden reducir la cuota mensual, en muchos casos implican plazos más largos y un mayor costo total. En un contexto de tasas aún elevadas, no todas las ofertas representan un beneficio real.

A esto se suma un fenómeno cada vez más común: la acumulación de compras a cuotas. Productos adquiridos de forma individual, como electrodomésticos, ropa o suscripciones, pueden parecer manejables, pero en conjunto terminan comprometiendo una porción significativa del ingreso mensual.

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Finalmente, el uso recurrente de avances, sobregiros o cupos rotativos para cubrir gastos corrientes es una de las señales más delicadas. Este tipo de financiamiento, generalmente más costoso, refleja una presión estructural en las finanzas del hogar.

Muchas familias siguen cumpliendo con sus deudas, pero con menor margen para gastos básicos. Foto: ADOBE STOCK

En este escenario, la decisión que tome el banco central a finales de marzo será relevante, pero no determinante en el corto plazo para los hogares. La clave, según los analistas, está en la gestión interna: identificar a tiempo las deudas más pesadas, ajustar el gasto y evitar decisiones que prolonguen el desequilibrio financiero.

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Más que esperar un cambio en las tasas, el momento actual plantea una advertencia clara: la estabilidad financiera empieza por entender dónde se está perdiendo el control del presupuesto.