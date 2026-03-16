Cinco claves para usar la tarjeta de crédito y mejorar el puntaje el crediticio

La tarjeta de crédito puede ser una herramienta útil para construir un buen historial financiero, siempre que se utilice de manera responsable.

Según DataCrédito Experian, un manejo adecuado de este producto no solo facilita el acceso a nuevos créditos, sino que también puede ayudar a mejorar el puntaje crediticio, un indicador clave que las entidades financieras utilizan para evaluar el riesgo de prestar dinero.

El puntaje crediticio es un número que refleja el comportamiento de pago de una persona y su relación con productos financieros como tarjetas de crédito, préstamos o servicios financiados.

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Este indicador se construye con información reportada por bancos, cooperativas, comercios y empresas de telecomunicaciones, y permite estimar la probabilidad de que una persona cumpla con sus obligaciones financieras.

De acuerdo con DataCrédito Experian, factores como el historial de pagos, el nivel de endeudamiento, la antigüedad de los productos financieros y la frecuencia con la que se solicitan nuevos créditos influyen directamente en la calificación crediticia.

Para quienes buscan fortalecer su reputación financiera, la entidad recomienda cinco prácticas clave al usar la tarjeta de crédito.

La primera es conocer las fechas de corte y de pago. La fecha de corte corresponde al día en que el banco cierra el ciclo de facturación, mientras que la fecha límite de pago es el plazo máximo para cancelar el saldo sin generar intereses. Entender estos momentos permite planear mejor los consumos y evitar cargos adicionales.

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Otra recomendación es mantener un nivel de uso moderado del cupo disponible. DataCrédito Experian señala que lo ideal es utilizar menos del 30 % del límite de crédito, ya que un uso excesivo del cupo puede afectar negativamente el puntaje.

Consultar el historial financiero permite hacer seguimiento al puntaje. Foto: Getty Images

También se aconseja pagar más del valor mínimo exigido. Aunque los bancos permiten cancelar únicamente el pago mínimo, hacerlo prolonga la deuda y aumenta los intereses. Abonar montos mayores reduce el saldo más rápido y demuestra una mayor capacidad de pago.

La cuarta práctica consiste en usar la tarjeta con regularidad pero de forma controlada. Realizar compras pequeñas y pagarlas dentro del mismo periodo ayuda a construir historial positivo sin generar sobreendeudamiento.

Finalmente, la entidad recomienda consultar periódicamente el historial crediticio en MiDataCrédito. Revisar esta información permite identificar posibles errores, detectar intentos de fraude y hacer seguimiento al comportamiento del puntaje.

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DataCrédito Experian también sugiere realizar compras a una sola cuota y pagar el total antes de la fecha límite, lo que permite evitar intereses y aprovechar mejor la liquidez.

El acceso al crédito se ha convertido en una herramienta importante para financiar proyectos personales, mantener un buen historial financiero puede facilitar la obtención de mejores condiciones en productos como créditos de vivienda, vehículos o préstamos de consumo.