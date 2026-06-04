Temporada futbolera también golpea el bolsillo: domicilios, transporte y compras impulsivas elevan presión financiera

El fútbol mueve emociones, reuniones y consumo. Pero también mueve el bolsillo. Mientras millones de personas comienzan a organizar encuentros, viajes, domicilios y planes alrededor de la temporada futbolera, expertos advierten que los gastos asociados a entretenimiento deportivo pueden convertirse rápidamente en presiones financieras si no existe planeación previa.

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El fenómeno ocurre en un momento donde las decisiones financieras cotidianas tienen cada vez mayor impacto sobre el historial crediticio.

Actualmente, cerca de siete de cada diez colombianos ya cuentan con algún producto financiero registrado, situación que hace que gastos aparentemente pequeños terminen influyendo sobre capacidad de pago, endeudamiento y salud financiera general.

Los gastos asociados a temporadas deportivas suelen parecer menores individualmente, pero tienden a acumularse.

Pedidos a domicilio, aplicaciones de transporte, suscripciones temporales, camisetas, reuniones sociales y compras de última hora pueden alterar rápidamente presupuestos mensuales cuando ocurren repetidamente durante varias semanas.

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Desde DataCrédito Experian advierten que el problema no necesariamente consiste en gastar, sino en hacerlo sin planeación. Según la compañía, una de las principales recomendaciones consiste en revisar previamente capacidad financiera, identificar cuánto dinero puede destinarse realmente al entretenimiento y evitar trasladar gastos impulsivos hacia crédito o compras diferidas innecesarias.

Las temporadas deportivas también suelen incrementar riesgos de fraude digital. Foto: Getty Images

La discusión adquiere relevancia considerando el peso creciente de las plataformas financieras dentro de decisiones cotidianas. Según cifras de Midatacrédito, la plataforma ya supera los 10 millones de usuarios registrados, mientras más de un millón de personas utilizan activamente la aplicación para consultar información financiera, monitorear alertas y revisar comportamiento crediticio.

Los hábitos cotidianos continúan siendo determinantes. DataCrédito estima que el puntaje crediticio promedio de los colombianos se ubica alrededor de 630 puntos, indicador construido precisamente a partir de pagos, comportamiento financiero y capacidad de cumplir obligaciones. Por eso, retrasos pequeños, exceso de compras impulsivas o desorden financiero pueden terminar afectando condiciones futuras de crédito.

A la presión financiera se suma otro riesgo: el fraude. Según la compañía, 97,7 % de los colombianos percibe el fraude como una situación frecuente, mientras las estafas relacionadas con compras online representan aproximadamente 34,5 % de los casos reportados, fenómeno que suele intensificarse durante temporadas masivas de consumo y entretenimiento.

Otro elemento que aparece dentro de las recomendaciones tiene que ver con el seguimiento financiero cotidiano. Expertos advierten que durante temporadas con mayor actividad social es más fácil olvidar fechas de corte, pagos pendientes o movimientos financieros relevantes.

Por eso recomiendan revisar periódicamente obligaciones, anticiparse a pagos y mantener monitoreo frecuente del comportamiento financiero. Según cifras de la compañía, cerca del 80 % de sus usuarios considera que conocer mejor su información financiera ha tenido efectos positivos sobre su vida crediticia.

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Más allá del fútbol, la discusión parece mayor. Las temporadas de alto gasto social suelen convertirse también en pruebas de comportamiento financiero cotidiano.

Disfrutar eventos masivos no necesariamente implica gastar más, sino aprender a identificar cuánto puede asumir realmente el bolsillo antes de que la emoción termine jugando en contra de las finanzas personales.