El mercado crediticio colombiano mantiene señales de crecimiento durante el inicio de 2026, impulsado principalmente por una mayor actividad de las fintech, el incremento en la participación femenina y el ingreso sostenido de nuevos usuarios al sistema financiero.

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Así lo revela el más reciente informe Panorama de Crédito presentado por DataCrédito Experian, que muestra cómo continúa evolucionando el acceso al financiamiento en el país. Entre enero y marzo de 2026, el crédito registró comportamientos positivos aunque con diferencias importantes entre sectores.

Las fintech lideraron el crecimiento con un aumento del 35% en desembolsos frente al mismo periodo del año anterior, mientras el sector financiero tradicional reportó un crecimiento del 7%. Por su parte, el sector solidario creció 6% y el sector real mostró una expansión más moderada cercana al 2%.

Sin embargo, buena parte de ese crecimiento continúa concentrándose en personas que ya tenían experiencia previa con productos financieros. Según el informe, cerca del 86% de los créditos otorgados por entidades financieras tradicionales fueron entregados a usuarios con historial crediticio, mientras que en fintech esa cifra llegó al 94%.

El reporte también muestra avances en inclusión financiera. El Índice de Creditización de DataCrédito Experian permaneció estable en 2,5% durante los primeros tres meses del año, indicador que mide la incorporación de nuevos usuarios al sistema crediticio.

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Aunque la cifra se mantiene ligeramente por debajo del promedio histórico cercano al 3,3%, continúa reflejando una entrada sostenida de personas al mercado financiero. Según el análisis, históricamente este comportamiento equivale aproximadamente a 118.000 nuevos usuarios por mes iniciando vida crediticia.

Expertos advierten que el reto será ampliar inclusión financiera sin afectar sostenibilidad. Foto: Getty Images

Uno de los cambios más visibles aparece en la composición del mercado. Durante 2025, las mujeres concentraron cerca del 52% del total de créditos otorgados, superando ligeramente la participación masculina y consolidándose como uno de los motores del crecimiento del financiamiento. Además, el crédito femenino no solo aumentó en número de operaciones, sino también en monto desembolsado.

Los jóvenes también continúan ganando protagonismo. Personas entre 18 y 28 años concentran gran parte de los nuevos accesos al crédito, especialmente mediante productos asociados con telecomunicaciones, servicios financieros, esquemas Buy Now Pay Later (BNPL) y créditos de consumo. Estos productos representan cerca del 48%, 23% y 18%, respectivamente, dentro de las principales puertas de entrada al sistema.

Regionalmente, el ingreso de nuevos usuarios continúa concentrándose en los principales centros económicos. Bogotá y Cundinamarca representan el 23% de los nuevos accesos, seguidos por Antioquia (20%) y Valle del Cauca (19%).

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No obstante, regiones como Caribe (14%) y Eje Cafetero (13%) muestran una participación creciente, reflejando una expansión gradual del crédito en distintas zonas del país.

Para DataCrédito Experian, los resultados reflejan un mercado que continúa ampliándose, aunque todavía con una fuerte dependencia del comportamiento de usuarios ya bancarizados. El reto, advierten especialistas, estará en seguir incorporando nuevos perfiles al sistema financiero sin comprometer calidad crediticia ni sostenibilidad del crecimiento.