Finanzas
Atractivos remates de casas usadas de la SAE: cómprela con crédito del 90 % del FNA
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16 de mayo de 2026 a las 7:44 p. m.
Si piensa financiar una vivienda en remate con el FNA, el proceso se realiza como una compra de vivienda usada tradicional. Foto: 123RF
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