Finanzas

Atractivos remates de casas usadas de la SAE: cómprela con crédito del 90 % del FNA

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Redacción Semana
16 de mayo de 2026 a las 7:44 p. m.
Si piensa financiar una vivienda en remate con el FNA, el proceso se realiza como una compra de vivienda usada tradicional.
Si piensa financiar una vivienda en remate con el FNA, el proceso se realiza como una compra de vivienda usada tradicional. Foto: 123RF
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