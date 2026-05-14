El desorden en las facturas electrónicas empieza a costarle dinero a las empresas colombianas

La masificación de la factura electrónica en Colombia está dejando en evidencia un problema que empieza a impactar la operación financiera de miles de empresas: la recepción desorganizada de documentos tributarios.

Gremios del comercio exterior denuncian intermitencias en el Servicio Informático Electrónico de la Dian: “Afectando gravemente”

Aunque el país avanzó rápidamente en digitalización y formalización tributaria, muchas compañías todavía enfrentan pérdidas de información, errores contables y riesgos fiscales asociados a la mala gestión de facturas electrónicas.

Actualmente, más de 1,5 millones de empresas hacen parte del sistema de facturación electrónica colombiano y, solo durante 2025, se generaron más de 9.000 millones de documentos electrónicos, según cifras de la DIAN.

El volumen evidencia cómo la factura electrónica dejó de ser un proceso aislado para convertirse en una operación masiva y diaria dentro del ecosistema empresarial colombiano.

Sin embargo, el aumento acelerado de documentos también incrementó problemas relacionados con recepción de archivos en correos personales, bandejas de spam, errores técnicos, documentos extraviados y falta de trazabilidad sobre información tributaria.

Pago de impuestos en la Dian para mayo del 2026: así está el calendario tributario este mes

El impacto va más allá de un problema operativo. “Hoy el problema no es emitir facturas, sino gestionarlas correctamente. Muchas empresas siguen perdiendo dinero por errores en la recepción de documentos o por no tener control sobre su información tributaria”, señaló Caren Contreras, gerente de marca y experiencia de Facturatech.

Los buzones tributarios buscan automatizar y centralizar la gestión documental. Foto: Facturatech

En un escenario donde las empresas buscan optimizar liquidez y reducir costos administrativos, el manejo ineficiente de documentos electrónicos empieza a convertirse en un factor que afecta competitividad, control financiero y capacidad de respuesta tributaria.

Frente a esta situación, comienza a crecer el uso de herramientas conocidas como buzones tributarios, plataformas diseñadas específicamente para centralizar y validar facturas electrónicas bajo estándares establecidos por la DIAN.

A diferencia de un correo electrónico tradicional, estos sistemas permiten verificar automáticamente requisitos legales, validar identidad de emisores y organizar documentos en entornos digitales centralizados.

La automatización también reduce reprocesos manuales y facilita el acceso simultáneo a información tributaria por parte de equipos administrativos y contables.

Además de ordenar la recepción documental, estas plataformas permiten generar eventos de título valor utilizados en procesos de factoring y financiación empresarial, mejorando trazabilidad y seguridad jurídica de las operaciones.

El avance coincide con un proceso más amplio de digitalización financiera dentro del tejido empresarial colombiano.

Actualmente, herramientas integradas de facturación electrónica, buzón tributario y gestión documental ya pueden encontrarse por valores cercanos a $50.000 pesos anuales, reduciendo barreras tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.

1,2 millones de contribuyentes deben alistarse para la declaración de renta: arranca cronograma para personas jurídicas

La expansión de estos sistemas también se relaciona con el crecimiento de mecanismos digitales de liquidez empresarial. Cada vez más compañías utilizan facturas electrónicas como soporte para procesos de factoring, financiación y flujo de caja inmediato.

La situación refleja cómo la transformación digital empresarial ya no depende únicamente de emitir documentos electrónicos, sino de la capacidad de las empresas para administrar, validar y proteger millones de registros financieros en tiempo real.