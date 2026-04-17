Herramientas como el factoring y el confirming ganan protagonismo en Colombia como alternativas complementarias al crédito tradicional

En un entorno marcado por mayores presiones sobre el flujo de caja, herramientas como el factoring y el confirming vienen ganando protagonismo en Colombia como alternativas complementarias al crédito tradicional para fortalecer capital de trabajo y mejorar la gestión financiera de las empresas.

La tendencia cobra relevancia especialmente entre pequeñas y medianas compañías, que aún enfrentan barreras de acceso al financiamiento formal. De acuerdo con el más reciente Reporte de Inclusión Financiera de Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, apenas 14,8 % de las microempresas con registro activo cuenta con crédito formal vigente, lo que refleja una oportunidad para soluciones de liquidez más flexibles.

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En este contexto, Coval Servicios Financieros, resalta soluciones de factoring y confirming, acompañando a empresas en la optimización de su capital de trabajo. En Colombia, esta experiencia se materializa a través de su aliado KLYM by Coval.

El factoring permite que una empresa anticipe recursos provenientes de sus cuentas por cobrar mediante la cesión de facturas a una entidad financiera. En la práctica, esto se traduce en liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos habituales de pago de sus clientes.

Para muchas compañías, especialmente pymes, esta herramienta se ha convertido en una opción para fortalecer caja, atender obligaciones operativas y responder a nuevas oportunidades de crecimiento.

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El confirming, por su parte, se enfoca en la relación entre la empresa pagadora y sus proveedores. Bajo este esquema, la compañía implementa un programa de pagos mediante el cual los proveedores pueden anticipar el cobro de facturas a través de una entidad financiera, mientras la empresa conserva las condiciones pactadas o mejora su planeación financiera, según la estructura acordada.

Existen modalidades como el confirming tradicional y el confirming financiero, dependiendo de la estructura y necesidades de cada organización.

En términos simples, mientras el factoring se concentra en cuentas por cobrar, el confirming se enfoca en cuentas por pagar, lo que puede generar mayor eficiencia financiera para compradores y proveedores.

Una tendencia con mayor adopción

Para compañías con cadenas de suministro amplias o múltiples proveedores, administrar capital de trabajo se ha convertido en una tarea cada vez más estratégica. La presión por extender plazos de pago, mantener relaciones comerciales sólidas y operar con mayor eficiencia ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas financieras.

En ese escenario, el confirming viene ganando espacio como una herramienta para ordenar la gestión de pagos, fortalecer la relación con proveedores y mejorar la planeación financiera sin afectar la continuidad operativa.

Además de facilitar liquidez dentro de la cadena de suministro, estas soluciones también contribuyen a digitalizar procesos administrativos y reducir fricciones operativas.

Mercado en expansión

La masificación de la factura electrónica y el desarrollo de RADIAN han fortalecido el ecosistema de financiamiento empresarial en Colombia. Según cifras oficiales de la DIAN, durante 2025 se endosaron 1,7 millones de facturas electrónicas por un valor superior a $46,7 billones, reflejando un mayor uso de mecanismos de liquidez respaldados en facturas comerciales.

Estas cifras muestran una dinámica positiva en el uso de herramientas orientadas a optimizar flujo de caja, acelerar pagos a proveedores y fortalecer capital de trabajo.

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“Hoy las empresas ya no buscan solo financiación puntual; necesitan soluciones financieras inteligentes para gestionar liquidez, fortalecer proveedores y responder con agilidad al mercado. El factoring y el confirming dejaron de ser soluciones tácticas para convertirse en piezas clave dentro de la estrategia financiera moderna. Colombia está viviendo esa transformación y vemos una oportunidad enorme para seguir acompañando a más compañías en ese proceso”, señala Daniela Torres, Country Manager de KLYM by Coval en Colombia.