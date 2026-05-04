Pago de impuestos en la Dian para mayo del 2026: así está el calendario tributario este mes

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la entidad gubernamental técnica de Colombia, adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de administrar, recaudar y fiscalizar los impuestos nacionales, aduanas y obligaciones cambiarias. Su misión principal es garantizar la seguridad fiscal y proteger el orden público económico.

Cada año, la entidad define un nuevo calendario tributario, que es el cronograma oficial anual que establece las fechas límites para que personas naturales y jurídicas declaren y paguen sus impuestos nacionales o municipales.

Entre el 12 y el 26 de mayo vencen las primeras obligaciones tributarias para empresas, según el último dígito del NIT. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

Si usted es responsable de impuestos, es importante que tenga en cuenta cuáles son los que vencen en el mes de mayo, para que se aliste desde ya y evite entrar en moras y multas.

El primero y uno de los más importantes es el de renta para personas jurídicas y patrimonio. Durante mayo inicia la declaración y pago de la primera cuota del impuesto. Los vencimientos comenzarán el 12 de mayo y acabarán el 26 de mayo. Tenga en cuenta que estos estarán definidos a través de los últimos dígitos del NIT.

Ojo con el arriendo: cuándo un cobro retroactivo es ilegal

Estos son los vencimientos definidos:

Si su NIT termina en 1: 12 de mayo.

Si su NIT termina en 2: 13 de mayo.

Si su NIT termina en 3: 14 de mayo.

Si su NIT termina en 4: 15 de mayo.

Si su NIT termina en 5: 19 de mayo.

Si su NIT termina en 6: 20 de mayo.

Si su NIT termina en 7: 21 de mayo.

Si su NIT termina en 8: 22 de mayo.

Si su NIT termina en 9: 25 de mayo.

Si su NIT termina en 0: 26 de mayo.

Renta, IVA y retención a la fuente concentran la carga tributaria de mayo, con fechas escalonadas definidas por la DIAN. Foto: istock

Otro de los impuestos es el del IVA y consumo. Se contempla el cumplimiento de dos periodos distintos. Para los que deben hacerlo bimestral, que es marzo y abril, el plazo es del 12 al 26 de mayo.

En esas fechas también deben cumplir el pago los responsables del IVA cuatrimestral, que corresponde a enero-abril.

Alarmante aumento de la deuda en Colombia: si se repartiera, a cada colombiano le tocaría pagar 20 millones de pesos

También deben hacerlo los responsables del pago del Impuesto Nacional al Consumo, que incluye bolsas plásticas y cannabis.

Otro de los importantes es el pago de retención en la fuente correspondiente al mes de abril, que también tiene vencimientos en mayo. Quienes sean agentes retenedores deberán presentar la declaración y pago entre el 12 y el 26 de mayo.

El calendario tributario de mayo exige atención: incumplir los plazos puede generar sanciones e intereses para los contribuyentes. Foto: SEMANA

Estos son otros de los vencimientos definidos:

Impuesto al carbono: la declaración y pago del bimestre marzo-abril vence el 15 de mayo.

IVA prestadores de servicios desde el exterior: el pago del bimestre marzo-abril vence el 15 de mayo.

Impuesto a productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas: el periodo marzo-abril debe declararse y pagarse hasta el 15 de mayo.

Impuesto a la gasolina y ACPM: la declaración mensual de abril vence el 15 de mayo.