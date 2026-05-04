Dólar inicia el mes con fuerte impulso: esta es la cotización del 4 de mayo

El dólar inició la cotización de este 4 de mayo en un precio de $3.680, lo que significó un alza de $43 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.637.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.681. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.674. El precio promedio es de $3.678.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 42,25 millones, registrando además un volumen promedio de 380,63 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 %, llegando a las 98,177 unidades.

La volatilidad del dólar refleja la incertidumbre global y sus efectos en los mercados locales. Foto: Universal Images Group via Getty

Crisis petrolera tiene “impacto enorme” en Asia-Pacífico, dice líder japonesa

La crisis en el suministro de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz tiene un “impacto enorme” en la región de Asia-Pacífico, afirmó el lunes en Australia la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Tras reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese, Takaichi declaró que los dos países responderían con “un sentido de urgencia” para estabilizar el suministro energético.

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“El cierre efectivo del estrecho de Ormuz ha tenido un impacto enorme” en la región de Asia-Pacífico, señaló la gobernante japonesa a periodistas.

“Coincidimos en que Japón y Australia se mantendrán en estrecha comunicación para responder con sentido de urgencia” a la crisis petrolera.

Takaichi afirmó que ambos países buscan reforzar su autonomía y resiliencia para garantizar un suministro estable de energía.

Cerca del 20 % de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, donde el tránsito de barcos se ha visto obstaculizado desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero.

Crisis petrolera tiene “impacto enorme” en Asia Pacífico, dice líder japonesa Foto: Getty Images

Australia es el principal proveedor de gas natural licuado de Japón, que a su vez suministra 7 % del diésel de Australia.

Los dos jefes de gobierno emitieron una serie de declaraciones en las que se comprometieron a trabajar juntos en materia de energía, economía, defensa y minerales críticos.