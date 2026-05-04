Alarmante aumento de la deuda en Colombia: si se repartiera, a cada colombiano le tocaría pagar 20 millones de pesos

C: Las finanzas públicas del Gobierno Nacional se han visto fuertemente golpeadas en los últimos años, debido a algunos manejos que no las han favorecido. Actualmente, la deuda es uno de los aspectos que más se ha deteriorado en el país. Es tan grave el panorama crediticio que incluso algunas calificadoras de riesgo han decidido bajar la calificación crediticia.

Son varios los expertos que se han referido al manejo de la deuda, que ha sido calificado como irresponsable, dados los altos intereses que se están pagando. El centro de pensamiento económico Anif se refirió hace algunos días a esta problemática, asegurando que, de manera persistente, el país ha gastado más de lo que recauda.

La deuda pública alcanza niveles históricos: cerca del 58% del PIB, una carga que no se veía desde épocas de guerra en Colombia. Foto: ADOBE STOCK

“En este contexto, durante los últimos 35 años, el balance primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos fiscales excluyendo el pago de intereses, ha sido superavitario en apenas 8 de ellos. Esta situación se ha acentuado en los últimos años, en los que los déficits primarios observados en 2024 (-2,4 % del PIB) y 2025 (-3,5 % del PIB) solo encuentran precedentes en episodios de crisis económica, como la crisis de finales de siglo en 1999 (-2,3 %) y la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020 (-5,0 %)”, indicó Anif.

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Uno de los datos más impactantes que detalla Anif es el que indica que en 2025, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicó alrededor del 58 % del PIB, un nivel históricamente elevado que solo encuentra referentes hacia finales del siglo XIX, periodo marcado por la Guerra de los Mil Días.

Colombia sigue gastando más de lo que recauda: déficits persistentes y una deuda que ya pesa sobre cada ciudadano. Foto: Adobe Stock

Durante dicho momento, la deuda llegó a niveles cercanos al 85 % del PIB, en un entorno de fuerte inestabilidad macroeconómica y elevada inflación, asociado a las necesidades de financiamiento del conflicto.

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“Los niveles actuales de deuda reflejan un deterioro significativo. A modo ilustrativo, a precios de hoy, si se distribuyera la deuda neta del Gobierno Nacional Central entre todos los colombianos, a cada habitante le corresponderían cerca de 20 millones de pesos, frente a aproximadamente 2 millones hace 35 años; es decir, una carga diez veces mayor”, indica.

El deterioro fiscal pasa factura: calificadoras bajan la nota y crecen las alertas sobre el manejo de la deuda. Foto: adobe stock