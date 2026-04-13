¿En que se está gastando la plata?, cinco gastos que están rompiendo la quincena en Bogotá

El costo de vida en Bogotá volvió a apretar en marzo y, esta vez, por encima del promedio nacional. Según cifras del DANE, la inflación anual en la capital alcanzó el 5,62 %, superior al 5,56 % del país, mientras que la variación mensual fue de 0,84 %, también por encima del dato nacional.

Más allá del indicador técnico, el impacto se está sintiendo en el día a día de los hogares, especialmente en gastos que no dan espera.

Un análisis de Russell Bedford Colombia advierte que la presión no proviene de un solo gasto elevado, sino de una suma de consumos frecuentes que, acumulados, reducen la capacidad de maniobra del presupuesto familiar.

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“Cuando suben varios rubros cotidianos al mismo tiempo, lo que se afecta no es solo el consumo, sino la capacidad real de la familia para cerrar el mes con margen”, explica Mauricio Serna, socio de finanzas corporativas de Russell Bedford.

El primer golpe sigue siendo el mercado. En marzo, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 1,27 % y acumulan 6,27 % en el último año. Productos como frutas, tomate y carne han sido los principales impulsores, haciendo que con el mismo dinero los hogares compren menos.

A esto se suma un gasto que ha dejado de ser ocasional: comer por fuera. Restaurantes y hoteles registraron una variación mensual de 0,86 % y anual de 9,92 %, la más alta entre las categorías del IPC. El corrientazo, los domicilios o las comidas rápidas, que antes eran soluciones puntuales, hoy se convierten en una fuga constante de ingresos.

El tercer frente de presión está en los costos del hogar. Arriendo, administración y servicios públicos siguen absorbiendo una parte importante del ingreso, con un dato especialmente sensible: la electricidad en Bogotá subió 9,02% en marzo. Son pagos que no se pueden aplazar y que dejan poco margen para otros gastos.

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La educación también sigue pesando. Aunque el mayor ajuste se dio al inicio del año, el rubro acumula una variación de 5,82 % en el primer trimestre y de 7,54 % anual. Matrículas, pensiones y gastos asociados siguen ajustando las finanzas familiares más allá de los primeros meses del calendario escolar.

El bolsillo se resiente cuando varios gastos suben al mismo tiempo, sin margen de ajuste. Foto: Russell Bedford Colombia

Finalmente, la salud se consolida como un gasto casi fijo. En marzo subió 1,06 % y en el último año alcanza 7,87 %. Copagos, medicamentos y consultas particulares están apareciendo con mayor frecuencia en los presupuestos, especialmente en hogares con población vulnerable.

El panorama es claro: en Bogotá la inflación se está sintiendo en cinco frentes simultáneos que se repiten semana tras semana. La ciudad no es la de mayor inflación del país, pero sí una de las grandes capitales donde el encarecimiento de los gastos básicos está golpeando con más fuerza.

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