Un silencio que causó molestia en la Corte Suprema de Justicia

Esta semana, la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, se quedó sin uno de los testimonios más importantes en la investigación contra Roy Barreras, expresidente del Senado, por presunto tráfico de influencias ante la Dian. Se trata de la declaración de la congresista Gloria Arizabaleta, exesposa de Barreras, quien habría presenciado el encuentro entre él y el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Roy Barreras habla por primera vez de la masonería a la que pertenece, una logia, casi secreta, de la que hacen parte poderosos colombianos

SEMANA conoció que Arizabaleta le informó a Lombana que se acogía al principio constitucional de guardar silencio. Lombana no ocultó su molestia y la audiencia concluyó minutos después. Arizabaleta es la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara y forma parte del triunvirato de parlamentarios que investiga a Gustavo Petro por violación de topes de la campaña de 2022, un proceso que Cristina Lombana tiene bajo la lupa.