Dólar terminó a la baja en Colombia este 14 de mayo: así se movió la divisa

El dólar terminó la jornada de este jueves a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 14 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.783, lo que significó una reducción de $11 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.794.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.785.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.808, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.765. El promedio cotizado se encuentra en $3.785.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,314 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 886,55.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,32 %, llegando a las 98,737 unidades.

El precio del dólar continúa siendo clave para importaciones, viajes y comercio. Foto: Adobe Stock

Aumento de la gasolina hace crecer gastos de consumo en EE. UU.

El aumento de los precios de la gasolina impulsó al alza en abril los gastos de los estadounidenses, cuyo consumo pierde fuelle en general, según datos oficiales publicados el jueves.

El mes pasado, las ventas minoristas ascendieron a 757.100 millones en Estados Unidos, un 0,5 % más que el mes anterior y un 4,9 % más en un año.

Esto supone, sin embargo, una clara moderación con respecto a marzo, cuando el gasto había aumentado un 1,6 % en un mes.

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No obstante, la publicación está en línea con las expectativas de los mercados.

Este indicador, muy amplio, incluye las compras en tiendas, las salidas a restaurantes y el combustible.

La cifra no está ajustada por la inflación, que aumentó en el período considerado. Eso implica que, si bien los estadounidenses han gastado más, no necesariamente han comprado una mayor cantidad de bienes y servicios en volumen.

Aumento de la gasolina hace crecer gastos de consumo en EE. UU. Foto: Getty Images

En particular, se enfrentan al fuerte aumento de los precios en las gasolineras debido a las repercusiones de la guerra en Oriente Medio: su gasto en estaciones de servicio ha aumentado casi un 21 % con respecto al año pasado.