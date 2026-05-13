Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 13 de mayo

El dólar es la divisa de referencia para el comercio internacional y la deuda externa en Colombia, por lo que su valor influye directamente en la inflación o el costo de vida, la rentabilidad de las exportaciones como petróleo y café y el costo de los productos importados. Una devaluación del peso incrementa costos, mientras que un dólar más bajo alivia la economía.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.

La cotización del dólar continúa generando expectativa entre inversionistas, empresarios y consumidores. Foto: Adobe Stock

Esta situación ha provocado que muchos empiecen a realizar transacciones en casas de cambio, que son establecimientos físicos o digitales dedicados a la compra y venta de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 13 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,608.40 y de venta de $3,726.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,650 3,734 84 Cali 3,590 3,745 155 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,680 3,740 60 Medellín 3,575 3,719 144 Pereira 3,620 3,700 80

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Las variaciones del dólar impactan directamente el precio de productos importados y el costo de vida. Foto: Universal Images Group via Getty

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 12 de mayo de 2026 3608.4 3726.8 3759 Lunes 11 de mayo de 2026 3590 3702.4 3747.1 Domingo 10 de mayo de 2026 3585 3696.6 3747.1 Sábado 9 de mayo de 2026 3585.4 3697 3747.1 Viernes 8 de mayo de 2026 3584.4 3698.6 3729.27 Jueves 7 de mayo de 2026 3570.8 3681 3706.44 Miércoles 6 de mayo de 2026 3563.8 3675.4 3723.33

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,670 3,730 60 Cambios Kapital 3,670 3,710 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,710 50 Latin Cambios 3,660 3,730 70 Miss Money Cambios 3,620 3,680 60 Money Cambios WC 3,600 3,750 150

El mercado cambiario permanece atento a las decisiones internacionales que influyen en el valor del dólar. Foto: getty images

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de esta publicación; se recomienda, para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.