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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 13 de mayo

Esta es la cotización de la divisa en las principales casas de cambio.

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Redacción Semana
13 de mayo de 2026 a las 6:59 a. m.
El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de los mercados y las decisiones económicas en Colombia.
El comportamiento del dólar sigue marcando el ritmo de los mercados y las decisiones económicas en Colombia. Foto: Adobe Stock

El dólar es la divisa de referencia para el comercio internacional y la deuda externa en Colombia, por lo que su valor influye directamente en la inflación o el costo de vida, la rentabilidad de las exportaciones como petróleo y café y el costo de los productos importados. Una devaluación del peso incrementa costos, mientras que un dólar más bajo alivia la economía.

Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.

Dolar Dolár
La cotización del dólar continúa generando expectativa entre inversionistas, empresarios y consumidores. Foto: Adobe Stock

Esta situación ha provocado que muchos empiecen a realizar transacciones en casas de cambio, que son establecimientos físicos o digitales dedicados a la compra y venta de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 13 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,608.40 y de venta de $3,726.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6503,73484
Cali3,5903,745155
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6803,74060
Medellín3,5753,719144
Pereira3,6203,70080

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Las variaciones del dólar impactan directamente el precio de productos importados y el costo de vida. Foto: Universal Images Group via Getty
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 12 de mayo de 20263608.43726.83759
Lunes 11 de mayo de 202635903702.43747.1
Domingo 10 de mayo de 202635853696.63747.1
Sábado 9 de mayo de 20263585.436973747.1
Viernes 8 de mayo de 20263584.43698.63729.27
Jueves 7 de mayo de 20263570.836813706.44
Miércoles 6 de mayo de 20263563.83675.43723.33

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6703,73060
Cambios Kapital3,6703,71040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,71050
Latin Cambios3,6603,73070
Miss Money Cambios3,6203,68060
Money Cambios WC3,6003,750150
El mercado cambiario permanece atento a las decisiones internacionales que influyen en el valor del dólar.
El mercado cambiario permanece atento a las decisiones internacionales que influyen en el valor del dólar. Foto: getty images

Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de esta publicación; se recomienda, para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.