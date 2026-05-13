Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 13 de mayo

El dólar es la divisa de referencia para el comercio internacional y la deuda externa en Colombia, por lo que su valor influye directamente en la inflación o el costo de vida, la rentabilidad de las exportaciones como petróleo y café y el costo de los productos importados. Una devaluación del peso incrementa costos, mientras que un dólar más bajo alivia la economía.
Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.
Esta situación ha provocado que muchos empiecen a realizar transacciones en casas de cambio, que son establecimientos físicos o digitales dedicados a la compra y venta de divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Análisis del mercado cambiario para este miércoles 13 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,608.40 y de venta de $3,726.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,650
|3,734
|84
|Cali
|3,590
|3,745
|155
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,680
|3,740
|60
|Medellín
|3,575
|3,719
|144
|Pereira
|3,620
|3,700
|80
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Martes 12 de mayo de 2026
|3608.4
|3726.8
|3759
|Lunes 11 de mayo de 2026
|3590
|3702.4
|3747.1
|Domingo 10 de mayo de 2026
|3585
|3696.6
|3747.1
|Sábado 9 de mayo de 2026
|3585.4
|3697
|3747.1
|Viernes 8 de mayo de 2026
|3584.4
|3698.6
|3729.27
|Jueves 7 de mayo de 2026
|3570.8
|3681
|3706.44
|Miércoles 6 de mayo de 2026
|3563.8
|3675.4
|3723.33
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,670
|3,730
|60
|Cambios Kapital
|3,670
|3,710
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,660
|3,710
|50
|Latin Cambios
|3,660
|3,730
|70
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,600
|3,750
|150
Los precios de las casas de cambio fueron tomados directamente de los sitios web al momento de esta publicación; se recomienda, para evitar inconvenientes, contactar directamente a la casa de cambio deseada para confirmar si tiene sede en su ciudad y los precios de compra y venta más recientes, ya que estos cambian incluso varias veces al día.