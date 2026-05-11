El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio de $3.754. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.
Para hoy, 11 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.754, lo que significó una reducción de $7 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.747.
Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $29, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.735.
Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.780, mientras que el precio más bajo registrado al cierre ha sido de $3.728. El promedio cotizado se encuentra en $3.759.
En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,450 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 946,72.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 %, llegando a las 97,830 unidades.
Las bolsas europeas cierran marcadas por la prudencia, pese a la subida del petróleo
Las bolsas europeas cerraron este lunes marcadas por la prudencia después de que Estados Unidos e Irán se atrincheraran en sus posiciones, lo que aleja la perspectiva del final del conflicto en Oriente Medio e impulsó nuevamente una subida de los precios del petróleo.
La bolsa de París cayó 0,69 %; Fráncfort cerró con ganancias marginales del 0,05 %, al igual que Londres, que avanzó 0,36 %. Milán terminó con un alza más marcada del 0,76 % y Madrid bajó 0,21 %.
El barril de Brent del mar del Norte subía 2,4 %, a 103,68 dólares, hacia las 15:30 GMT, y el marcador estadounidense West Texas Intermediate ganaba 2,1 %, a 97,44 dólares.