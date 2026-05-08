Dólar abrió a la baja, pero con poco movimiento en Colombia: así se mueve la moneda este 8 de mayo

El dólar inició la cotización de este 8 de mayo en un precio de $3.727, lo que significó una baja de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.729.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.732. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.716. El precio promedio es de $3.726.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 18,60 millones, registrando además un volumen promedio de 350,94 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,21 %, llegando a las 97,735 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Los precios de los alimentos subieron de nuevo en abril por la guerra en Oriente Medio

Los precios de los alimentos subieron moderadamente en abril, por tercer mes consecutivo, debido al mayor coste de la energía y las perturbaciones debidas a la guerra en Oriente Medio, indicó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios internacionales de los alimentos de la FAO, que sigue la evolución de una cesta de productos, subió un 1,6 % respecto a marzo y un 2 % en comparación con abril de 2025.

“Pese a las perturbaciones debidas a la crisis en el estrecho de Ormuz, los sistemas agroalimentarios mundiales siguieron mostrando resiliencia”, estimó el economista en jefe de la FAO, Máximo Torero, en un comunicado.

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“Los precios de los cereales aumentaron de forma moderada hasta ahora gracias a unas reservas relativamente sólidas y una oferta adecuada de temporadas anteriores”, indicó.

En detalle, el índice FAO de los precios de cereales aumentó un 0,8 % respecto al mes anterior. La subida fue del +0,8 % para el trigo y del +0,7 % para el maíz.

El precio de los aceites vegetales se incrementó, en cambio, un 5,9 % en abril respecto a marzo, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2022 por las subidas en los aceites de palma, soja, girasol y colza.

“Los aceites vegetales acusan los mayores incrementos de precios, por las cotizaciones del petróleo, más elevadas, que aumentan a su vez la demanda de biocarburantes y ejercen una presión adicional sobre los mercados de aceites vegetales”, explicó Torero.

Los precios de los alimentos subieron de nuevo en abril por la guerra en Oriente Medio Foto: AFP

Por su lado, el índice de la carne, en alza del 1,2 %, alcanzó un récord en abril, empujado por los precios del bovino.

El conflicto en Oriente Medio encareció igualmente los fertilizantes. Un 30 % de su volumen transitaba por el estrecho de Ormuz, y su precio se ve influido por el costo del gas necesario para su producción.