Dólar amanece a la baja en Colombia: precio oficial para este lunes, 11 de mayo

El dólar inició la cotización de este 11 de abril en un precio de $3.735, lo que significó una baja de $12 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.747.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.740. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.728. El precio promedio es de $3.732.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 9,75 millones, registrando además un volumen promedio de 390,00 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 %, llegando a las 97,782 unidades.

El precio del dólar continúa siendo uno de los factores que más influye en la economía y en las decisiones financieras de los colombianos. Foto: Banco Unión

China pide más “estabilidad” en las relaciones internacionales antes de recibir a Trump

Pekín quiere trabajar con Estados Unidos para lograr “más estabilidad” en las relaciones internacionales, aseguró este lunes el gobierno chino, antes de la llegada de Donald Trump a China esta semana para una cumbre de tres días con Xi Jinping.

La visita, de miércoles a viernes, estaba inicialmente prevista para finales de marzo, pero fue aplazada a causa de la guerra en Oriente Medio.

Se trata de la primera vez desde 2017 (durante el primer mandato de Trump) que un presidente de Estados Unidos visita China. Su sucesor, Joe Biden, no viajó al gigante asiático durante sus cuatro años de mandato.

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Las relaciones comerciales dominarán las conversaciones, tras un año de confrontación a base de aranceles y restricciones.

Antes de la cumbre Xi-Trump, los negociadores comerciales de ambos países (el vice primer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent) tienen previsto reunirse en Seúl.

En octubre, Xi y Trump acordaron una tregua temporal en la guerra comercial y podrían ampliarla durante la visita.

Además del comercio, la crisis en Oriente Medio, desatada por el ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, será otro de los temas de la cumbre.

China pide más “estabilidad” en las relaciones internacionales antes de recibir a Trump. Foto: AP

“China tiene la intención de trabajar con Estados Unidos en pie de igualdad, en un espíritu de respeto y preocupación por el interés mutuo, con el fin de desarrollar la cooperación, gestionar las diferencias y aportar más estabilidad y certeza en un mundo inestable e interdependiente”, declaró el lunes un portavoz de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

El gigante asiático se ve directamente afectado por la guerra en Oriente Medio y el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por donde suele pasar el 20 % del gas y el petróleo mundiales.