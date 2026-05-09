Así se cotiza este sábado 9 de mayo el dólar en Colombia en las casas de cambio

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de cambio para el comercio internacional (importaciones y exportaciones), fijando los precios de materias primas clave como el petróleo, el café y la tecnología. Influye directamente en la inflación, la deuda externa del país y el costo de vida.
Durante los últimos días, la moneda americana se ha impulsado de manera volátil, lo que ha causado un mayor interés por parte de ahorradores, viajeros e inversionistas, que buscan aprovechar el valor de la moneda e incluso obtener un valor adicional por rentabilidad.
Si usted desea analizar cuál es el precio en casas de cambio, que son establecimientos que permiten la compra y venta de divisas extranjeras, siendo intermediarios autorizados para facilitar el intercambio de dinero, aquí le contamos cuáles son los precios del mercado para hoy.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve este sábado
Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado 9 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.570,80 y de venta de $3.681,00.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,633
|3,710
|69
|Cali
|3,525
|3,655
|130
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,650
|3,715
|35
|Medellín
|3,551
|3,695
|144
|Pereira
|3,600
|3,690
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Viernes de mayo de 2026
|3590.8
|3690.8
|3,729.27
|Jueves 7 de mayo de 2026
|3570.8
|3681
|3706.44
|Miércoles 6 de mayo de 2026
|3563.8
|3675.4
|3723.33
|Martes 5 de mayo de 2026
|3566
|3676.4
|3707.58
|Lunes 4 de mayo de 2026
|3563.6
|3673.2
|3637.51
|Domingo 3 de mayo de 2026
|3551
|3661
|3637.51
|Sábado 2 de mayo de 2026
|3551.8
|3661.4
|3637.51
|Viernes 1 de mayo de 2026
|3553.8
|3662.6
|3637.51
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,650
|3,700
|50
|Cambios Kapital
|3,620
|3,690
|70
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,680
|60
|Latin Cambios
|3,630
|3,700
|70
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,680
|60
|Money Cambios WC
|3,630
|3,690
|60
|Punto Dollar
|3,600
|3,730
|130
|Smart Exchange
|3,630
|3,680
|50
Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Revisan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.