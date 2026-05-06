Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 6 de mayo de 2026

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones, especialmente petróleo, y deuda externa. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación, el costo de vida de los consumidores y la rentabilidad de sectores clave.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante. La moneda se ha impulsado al alza, por lo que muchos inversionistas, viajeros y ahorradores se han motivado a comprar o vender monedas. La divisa ha llegado a mínimos de $ 3.530 y ha fluctuado al alza alcanzando máximos de $ 3.730.
Quienes buscan adquirir divisas, acuden a casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden divisas extranjeras y, a veces, cheques de viajero. Actúan como intermediarios entre el mercado cambiario y las personas, facilitando el cambio de dinero para viajes o transacciones comerciales.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 6 de mayo
Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este miércoles 6 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.563,60 y de venta de $ 3.673,20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios en algunas de las zonas del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,618
|3,689
|70
|Cali
|3,525
|3,655
|130
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,620
|3,660
|40
|Medellín
|3,521
|3,663
|141
|Pereira
|3,600
|3,690
|80
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|martes 5 de mayo 2026
|$3.550,4
|$3.673,20
|$3.707.7
|lunes 4 de mayo de 2026
|3563.6
|3673.2
|3637.51
|domingo 3 de mayo de 2026
|3551
|3661
|3637.51
|sábado 2 de mayo de 2026
|3551.8
|3661.4
|3637.51
|viernes 1 de mayo de 2026
|3553.8
|3662.6
|3637.51
|jueves 30 de abril de 2026
|3556
|3665.6
|3621.86
|miércoles 29 de abril de 2026
|3553.2
|3660
|3633.76
|martes 28 de abril de 2026
|3557.2
|3666.4
|3593.17
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Amerikan Cash
|3,620
|3,670
|50
|Cambios Kapital
|3,610
|3,650
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,650
|50
|Latin Cambios
|3,600
|3,670
|70
|Miss Money Cambios
|3,610
|3,680
|70
|Money Cambios WC
|3,600
|3,650
|50
|Punto Dollar
|3,600
|3,730
|130
|Smart Exchange
|3,620
|3,660
|40
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.