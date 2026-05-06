Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 6 de mayo de 2026

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones, especialmente petróleo, y deuda externa. Sus fluctuaciones afectan directamente la inflación, el costo de vida de los consumidores y la rentabilidad de sectores clave.

Precio del dólar este 6 de mayo. La moneda cambia tendencia y arranca más barata en la jornada

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante. La moneda se ha impulsado al alza, por lo que muchos inversionistas, viajeros y ahorradores se han motivado a comprar o vender monedas. La divisa ha llegado a mínimos de $ 3.530 y ha fluctuado al alza alcanzando máximos de $ 3.730.

La cotización del dólar impacta directamente el costo de vida, las importaciones y la inflación. Foto: Adobe Stock

Quienes buscan adquirir divisas, acuden a casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden divisas extranjeras y, a veces, cheques de viajero. Actúan como intermediarios entre el mercado cambiario y las personas, facilitando el cambio de dinero para viajes o transacciones comerciales.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 6 de mayo

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este miércoles 6 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.563,60 y de venta de $ 3.673,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,618 3,689 70 Cali 3,525 3,655 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,620 3,660 40 Medellín 3,521 3,663 141 Pereira 3,600 3,690 80

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La volatilidad del dólar mantiene en alerta a los mercados y a los analistas económicos. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM martes 5 de mayo 2026 $3.550,4 $3.673,20 $3.707.7 lunes 4 de mayo de 2026 3563.6 3673.2 3637.51 domingo 3 de mayo de 2026 3551 3661 3637.51 sábado 2 de mayo de 2026 3551.8 3661.4 3637.51 viernes 1 de mayo de 2026 3553.8 3662.6 3637.51 jueves 30 de abril de 2026 3556 3665.6 3621.86 miércoles 29 de abril de 2026 3553.2 3660 3633.76 martes 28 de abril de 2026 3557.2 3666.4 3593.17

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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El comportamiento del dólar incide en decisiones de inversión, comercio y consumo en el país. Foto: getty images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.