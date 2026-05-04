MinHacienda entra en la onda de reducir gasto por pago de horas extras, beneficio que está en la Reforma Laboral

Los trabajadores del Estado podrían empezar a ver reducido su ingreso mensual por cuenta de menor ganancia en horas extras, teniendo en cuenta que hay un plan de austeridad en el gasto público que ya es parte de un borrador de decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda y expuesto en la web de la entidad -hasta el 12 de mayo- para comentarios de los ciudadanos.

Según el borrador, que tiene 30 páginas, 31 artículos, incluido el de la vigencia de la norma, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán adelantar acciones que permitan racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras y ajustarlas a las estrictamente necesarias.

A partir de la oficialización del decreto, cada entidad del Estado "deberá verificar que exista relación entre la necesidad de la prestación del servicio con la programación de las horas extras, con el fin de evitar los innecesarios reconocimientos de estas".

Hay que recordar que el costo de las nóminas de empleados, para los empleadores, se agrandó, por cuenta de la Reforma Laboral tramitada por el Gobierno, que estableció cambios en el trabajo suplementario o de horas extra, el trabajo diurno y nocturno, la duración máxima de la jornada de trabajo y la remuneración por el trabajo en días dominicales y festivos.

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Aunque la norma se introdujo para la protección del descanso del trabajador y, de hecho, generó fuertes controversias con el sector privado, por los incrementos en el costo de producir que implica pagar más en porcentaje: por más tiempo, porque el día laboral va hasta las 7 p.m. y las horas nocturnas son más caras, entre otras, ahora se aplicará la restricción en el sector público, por austeridad en el gasto.

Horas extras Foto: El País

En el borrador de decreto se establece que, “las entidades y organismos que laboren por el sistema de horarios flexibles garantizarán la prestación continua y permanente del servicio a través del establecimiento de horarios de trabajo que se adecúen a la jornada legal vigente, procurando la reducción del número de horas extras pagadas".

El tema de las horas extras, como mecanismo para el ahorro de plata pública en medio de la escasez de recursos, incluye esquemas de seguridad. “... realizar una revisión a los esquemas de seguridad de los servidores públicos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional у procurar reducir su conformación. Estas actuaciones deberán estar enmarcadas en el respeto a la vida e integridad personal de los servidores. Las entidades harán monitoreo constante a las horas extras de los esquemas de seguridad", dice el borrador.

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Otras medidas

Para la reducción del gasto en términos de costo en personal, uno de los componentes del gasto en funcionamiento, el borrador incluye disminución de contratos de prestación de servicio, tema que podría ser difícil de lograr en una época pre-electoral.

Reforma laboral generó preocupación entre empleadores y hasta ha llevado a cambios sustanciales en las jornadas de trabajo. Foto: Catalina Olaya

De igual manera, el Ministerio de Hacienda propone disminuir gastos en suscripciones a bases de datos electrónicas, periódicos o revistas especializadas. Estas, solo se efectuarán cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto misional de las entidades.

Sin fiestas

Según el borrador de decreto, está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación. “En los casos de muestras culturales o artísticas que realicen las Entidades se deberá aprobar por el ordenador del gasto respectivo”.