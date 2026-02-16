Impulsada por el consumo y el gasto público, esto habría crecido la economía colombiana en 2025

En medio de las preocupaciones que se han generado por la ola invernal, que ha llevado al Gobierno a una nueva emergencia económica; el incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República, tras el aumento en las expectativas de inflación para los próximos años y la incertidumbre frente a la decisión del Consejo de Estado de suspender la subida del salario mínimo, este lunes 16 de febrero el Dane publicará el dato de crecimiento de la economía para 2025.

La economía crecerá este año de nuevo impulsada por el consumo. La inflación y el frente fiscal pueden pasar factura

De acuerdo con la encuesta del Banco de la República entre 32 entidades y analistas del mercado, el crecimiento, en promedio, se habría ubicado en el 2,9 %.

Esta cifra también la comparte el Emisor en sus estimativos: “Los indicadores de actividad económica para el cuarto trimestre de 2025 sugieren que el PIB habría mantenido un buen dinamismo, resultante de una demanda interna fuerte, jalonada por el consumo privado y público. Por su parte, la formación bruta de capital fijo continúa con una senda de recuperación moderada gracias a la inversión en maquinaria y equipo, según lo muestran las cifras preliminares de importaciones de bienes de capital a diciembre. Acorde con esto, el equipo técnico estima que la economía colombiana habría crecido 2,9 % en 2025”.

El entretenimiento ha sido uno de los sectores más dinámicos en la economía en los últimos trimestres. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

La cifra mantiene la tendencia de recuperación económica, soportada en medio del consumo de los hogares y el gasto público, pero con la inversión rezagada.

Según el Emisor, con datos disponibles para el cuarto trimestre del año pasado, se calcula que el PIB habría crecido cerca de 3 % anual, con una demanda interna al alza, del 4,8 %, explicada por el dinamismo del consumo privado, con el 4,3 %, y del consumo público, con el 5,8 %, y una recuperación de la formación bruta de capital fijo, del 3,2 %.

Para Corficolombiana, la economía crecería un 2,8 % en 2025 y también en 2026, con la receta que ha venido trayendo: impulsada por el consumo privado, pero la inversión —lo que esta firma califica como “la semilla del crecimiento futuro”— y las exportaciones seguirían creciendo a tasas bajas.

“Sin inversión no hay crecimiento futuro, ni provisión adecuada de bienes públicos, ni bienestar. Las cifras confirman el rezago: al tercer trimestre de 2025, la inversión equivalía al 17,5 % del PIB —uno de los niveles más bajos en dos décadas— y la formación bruta de capital fijo estaba 10 % por debajo de 2022”, afirma un análisis de Corficolombiana.

El PIB habría crecido cerca de 3 por ciento anual, con una demanda interna al alza, de 4,8 por ciento, explicada por el dinamismo del consumo privado. Foto: Foto: Archivo de El País

Por su parte, el Grupo Cibest va un poco más allá en su estimativo de crecimiento: “En conjunto, esperamos que el PIB registre un crecimiento de 3,1 % en 2025 y 3,2 % en 2026, respaldado por los resultados recientes y el comportamiento esperado del consumo”.

Recuerda que el crecimiento anual del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, fue de 3,1 % anual durante noviembre. Explicó que la producción del sector secundario registró un deterioro de 0,1 % anual. La manufactura mostró una mejora frente a octubre, mientras que la construcción evidenció un nuevo deterioro. “La manufactura y el comercio registraron resultados positivos en noviembre con variaciones anuales de 0,7 % y 7,5 %, respectivamente”, agrega.

Además, el déficit comercial habría continuado ampliándose, por unas importaciones que seguirían creciendo anualmente (9,2 %), frente al estancamiento de las exportaciones.

En Credicorp Capital afirman que la demanda doméstica está creciendo cerca de 5 % año a año, liderada por el consumo de los hogares gracias a fundamentales favorables, como mayores salarios reales, una tasa de desempleo históricamente baja, remesas de trabajadores en máximos históricos, transferencias del Gobierno a los hogares, mayores ingresos para las familias cafeteras y un crédito al consumo más fuerte.

De hecho, resalta que el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo alcanzó su nivel más alto en 11 años en diciembre de 2025. Después de registrar un crecimiento de 3,6 % año a año en el tercer trimestre del año pasado, el PIB aumentó 3 % año a año en octubre de 2025, llevando el crecimiento acumulado del año al 2,8 %.

El déficit comercial habría continuado ampliándose, por unas importaciones que seguirían creciendo anualmente (9,2 por ciento), frente al estancamiento de las exportaciones. Foto: Jorge Orozco / El País

“Para 2026, mantenemos nuestra estimación en 2,7 por ciento. La inversión sigue siendo muy débil, con los componentes de construcción residencial, otras edificaciones y obras civiles aún muy por debajo de los niveles prepandemia, lo que plantea riesgos para el crecimiento potencial del PIB hacia delante”, advierte Credicorp.

Uno de los factores clave es el crecimiento potencial, que, de acuerdo con Corficolombiana, cayó al rango del 2,5 % al 2,8 %, desde un promedio del 3,7 % entre 2009 y 2019. “La causa central es una caída estructural en la inversión asociada a la incertidumbre regulatoria, que contrasta con la recuperación observada en Brasil, Chile, México y Perú. De forma sorpresiva, la tasa de desempleo descendió a mínimos históricos de entre 9,0 % y 9,5 %, mejorando notablemente frente al promedio de 11,5 % previo a la pandemia, aunque acompañada de una menor participación laboral”, dice la firma.

En la historia reciente, el choque generado por la pandemia alteró notablemente el ciclo económico, generando una profunda caída del 7,2 % en 2020 y un rebote sobresaliente con crecimientos del 10,8 % en 2021 y el 7,3 % en 2022. Sin embargo, desde 2023, el crecimiento se moderó a un promedio del 2,5 %, “nivel similar al prepandemia, pero insuficiente para converger hacia el ingreso per cápita de economías de ingreso medio-alto y que sea sostenible”, advierte Corficolombiana.

Otra señal de alerta la dio el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en una reciente entrevista a SEMANA. “Para el año 2027, la previsión que hace el equipo técnico del banco en el escenario central que tiene en este momento, con una política monetaria más restrictiva, es que el crecimiento podría estar por debajo del 2 %, como resultado de una desaceleración en el crecimiento de la demanda que se requiere para que la inflación converja hacia su meta”, dijo.