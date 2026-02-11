Inversión, economía y regiones concentraron las discusiones del Gran Foro Colombia 2026, donde empresarios, banqueros, académicos y líderes locales coincidieron en los factores que hoy sostienen el crecimiento del país. El encuentro puso el foco en sectores que ya están operando y en condiciones que permiten mantener la actividad económica. A lo largo de los paneles se identificaron líneas de acción concretas. Activar inversión privada, garantizar energía confiable, elevar la productividad, avanzar en la transición energética con respaldo y fortalecer la gestión regional fueron señalados como ejes que pueden articularse para sostener el desempeño económico en los próximos años.

La gran pregunta

El primer panel abordó los sectores que hoy impulsan el crecimiento y aquellos que pueden hacerlo con mayor fuerza si se consolidan condiciones estables. Desde distintas perspectivas productivas, los participantes coincidieron en que el país cuenta con motores activos, pero que estos requieren reglas claras y visión de largo plazo.

Iván Trujillo, CEO de Grupo Trinity, señaló que la inversión requiere reglas claras y una visión de largo plazo. Desde el sistema financiero, María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular, indicó que el crecimiento depende de la confianza y del acompañamiento del sistema financiero.

Para Roberto Moreno, presidente de Grupo Amarilo, sectores como la vivienda y la infraestructura mantienen un efecto multiplicador clave por su capacidad de generar empleo y activar encadenamientos productivos.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), destacó el papel del sector avícola y del agro en la generación de empleo y en el abastecimiento de alimentos, y señaló su capacidad para mantener la producción incluso en contextos difíciles.

Energía futura

El panel de energía se concentró en cómo avanzar en la transición sin comprometer la confiabilidad del sistema. Los participantes coincidieron en que el país tiene una oportunidad si articula sus recursos actuales con nuevas tecnologías, sin excluir fuentes que hoy garantizan el suministro.

Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), planteó una transición gradual: la transición energética debe construirse sumando fuentes, no eliminando las que hoy garantizan seguridad.

Desde la academia, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, amplió la mirada del proceso: la transición energética es también una transición económica, social y territorial.

El moderador, Amylkar Acosta Medina, economista y exministro de Minas y Energía, cerró el bloque con una síntesis técnica: la seguridad energética es la base sobre la cual se puede avanzar en cualquier transición.

Colombia posible

El podio de ideas presentó apuestas concretas que ya se están implementando desde el sector empresarial y financiero, con énfasis en productividad, tecnología e inversión de largo plazo.

Fabián Hernández, CEO de Telefónica, destacó el rol de la digitalización:“Colombia necesita elevar su productividad a partir de lo digital para cambiar su ritmo de crecimiento”.

Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, señaló el impacto de la innovación financiera:“La tecnología financiera permite ampliar el acceso al crédito y dinamizar la economía”.

Diego Chona, partner y head de Private Equity Latam ex Brasil, subrayó la importancia del capital estratégico:“La transformación productiva requiere inversión de largo plazo comprometida con el país”.

Desde regiones

El último conversatorio trasladó el foco del debate a los territorios y al liderazgo regional como factor de desarrollo.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), destacó el rol de las entidades territoriales:“El desarrollo del país pasa por fortalecer la capacidad de gestión de las regiones”. Por su parte, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, habló desde la experiencia local:“Los proyectos bien estructurados permiten que las regiones avancen con resultados concretos”.

Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr-Motor de Innovación, resaltó el valor de la innovación regional:“No se queda en los laboratorios: se construye cuando la universidad, la empresa y las comunidades se juntan para generar desarrollo en los territorios”.

El MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, cerró con una mirada institucional:“La educación y el conocimiento fortalecen el liderazgo regional y la capacidad de desarrollo”.

El Gran Foro Colombia 2026 dejó así un mapa de sectores activos, decisiones posibles y liderazgos en ejercicio. Más que una agenda de pendientes, el encuentro mostró que existen capacidades instaladas para sostener el crecimiento, avanzar en la transición energética y fortalecer el desarrollo regional de cara al 2026.

En su undécima edición, el Gran Foro Colombia 2026 contó con el patrocinio académico de la Universidad Militar Nueva Granada; el apoyo de Constructora Amarilo, la Contraloría General de la República, LULO Bank, Movistar, Patria y Rotorr-Motor de Innovación; y el acompañamiento de sus aliados: la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Colgas, la Universidad Ean, el Grupo Trinity y Siglo Data + Hallon Inteligencia de Medios.