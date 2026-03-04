La educación superior como motor de desarrollo social, la investigación científica y la construcción de paz serán los ejes centrales del conversatorio digital “Universidad Militar Nueva Granada: La academia como motor del país”, organizado por Foros Semana. El encuentro se realizará el 9 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m., con transmisión en las redes sociales y el portal web de SEMANA.

Universidad Militar acelera su modernización con foco en paz e innovación: “Son muchos los cambios”, aseguró su rector

El espacio académico contará con la participación del mayor general (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la universidad, quien liderará el diálogo sobre el rol estratégico de la academia en el fortalecimiento institucional, el progreso social y la formación de talento altamente especializado para los nuevos desafíos del país.

Durante la conversación, el rector destacará los avances del Plan Rectoral 2024-2028, que ha priorizado la modernización académica, tecnológica y cultural de la institución. Uno de los hitos más relevantes es la creación de la primera Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz, un programa orientado a formar profesionales capaces de transformar conflictos desde la convivencia pacífica en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

“Son muchos los cambios”, señaló Ayala Amaya, al referirse a la transformación estructural de la universidad, que busca responder a las nuevas dinámicas del conocimiento y del mercado laboral global.

La conversación pondrá especial énfasis en el fortalecimiento de la investigación como eje de la estrategia académica, reflejado en una inversión superior a 22.000 millones de pesos destinada a fortalecer semilleros desde pregrado hasta doctorado en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, aeroespacio, medicina y defensa, con el objetivo de generar conocimiento aplicado a la solución de problemas del país.

De igual forma, se destacará la visión académica de la institución en torno a la formación para la paz y el desarrollo social, mediante un modelo educativo que promueve la sostenibilidad, la protección del medioambiente y el uso eficiente de los recursos; también, la estrategia de regionalización mediante educación virtual e híbrida permite ampliar el acceso a la educación superior en regiones como la costa Caribe y la Orinoquía, así como en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

El encuentro, organizado por SEMANA y la Universidad Militar Nueva Granada, busca generar reflexiones sobre la formación de talento altamente especializado, la innovación educativa y el papel de la ciencia en la construcción de paz y desarrollo social en Colombia. La conversación permitirá profundizar en la visión estratégica del mayor general (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la institución, frente a los retos de la educación superior en un entorno de cambios tecnológicos y sociales acelerados.

“Nuestro compromiso es claro: más ciencia, más impacto y más país”, concluyó el rector.